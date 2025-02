¿Por qué sancionaron a Lionel Messi y Luis Suarez? Sanciones y consecuencias: Messi y Suárez multados por la MLS tras su actuar en el debut local del Inter Miami.

En un giro inesperado para dos de las estrellas más destacadas de la Major League Soccer (MLS), Lionel Messi y Luis Suárez han sido multados por la liga tras su polémico comportamiento en el debut local del Inter Miami frente al New York City FC. A pesar de su destacada actuación en el campo de juego, los dos ex jugadores del Barcelona no se han librado de las consecuencias disciplinarias por una acción fuera de lugar que ha puesto en aprietos su imagen ante la liga estadounidense.

El pasado partido del Inter Miami, que terminó en empate 2-2, estuvo marcado por un par de asistencias de Messi, un golazo de su autoría y una actuación activa de Suárez. Sin embargo, fue en los momentos previos y posteriores al encuentro, durante el entretiempo y en la disputa con el árbitro asistente, que se produjo la controversia. Messi, conocido por su perfil bajo, fue filmado discutiendo acaloradamente con el asistente del New York City y, en un acto que ha generado debate, se le vio agarrando al árbitro por el cuello. Por su parte, Suárez, siempre feroz en su determinación, tuvo un enfrentamiento con el defensor Birk Risa, a quien también agredió de manera similar durante la pausa del partido.

La MLS no tardó en reaccionar, imponiendo una multa económica tanto a Messi como a Suárez por infringir las políticas de la liga relativas a la conducta de los jugadores, especialmente en lo que respecta al contacto físico con la cara, cuello y cabeza de sus rivales. Según el comunicado oficial del Comité Disciplinario, ambos jugadores violaron claramente estas normas, que están diseñadas para garantizar la seguridad y el respeto dentro del campo de juego.

La sanción llega justo después de una victoria importante para el Inter Miami en la Copa de Campeones de la CONCACAF contra Sporting Kansas, en la que Messi contribuyó con un impresionante gol que puso a su equipo un paso más cerca de la siguiente fase. No obstante, la alegría del triunfo se vio empañada por el anuncio de las multas, lo que generó especulaciones sobre cómo esta sanción podría afectar a los dos jugadores y a su equipo en el futuro cercano.

A pesar de las penalizaciones, no hay indicios de que Messi y Suárez se vean obligados a faltar a su siguiente compromiso de la MLS. El equipo de Javier Mascherano se enfrentará al Houston Dynamo el 2 de marzo, en lo que será la segunda fecha de la liga, y tanto la “Pulga” como el uruguayo deberían estar presentes en ese encuentro, dado que no se ha indicado ninguna suspensión por el incidente.

Por su parte, Messi continúa con su agenda internacional, con la Copa de Campeones de la CONCACAF en su horizonte. El Inter Miami se enfrentará al Cavalier Soccer Club de Jamaica en la ida de los octavos de final, a disputarse el 5 de marzo en Kingston. El duelo marcará otro capítulo en la búsqueda del equipo por dejar su huella en el continente, mientras la MLS sigue siendo su principal escenario de acción.

El reconocido ex futbolista David Beckham, presidente del Inter Miami, no ha dudado en defender a su estrella. En recientes declaraciones, Beckham catalogó a Messi como el “mejor jugador de todos los tiempos”, y expresó su confianza en que, a pesar de las sanciones y los desafíos, el argentino continuará demostrando su calidad tanto en la liga estadounidense como en competiciones internacionales.

Con el inicio de la nueva temporada de la MLS, la atención sigue puesta en los movimientos de estos dos grandes futbolistas, cuyas acciones dentro y fuera del campo continúan generando titulares. La sanción no ha sido un obstáculo para su influencia, pero sí recuerda que en el fútbol, como en otros deportes, incluso los más grandes pueden ser llamados a rendir cuentas por sus actos.