¿Por qué se iría Marcos Rojo de Boca Juniors? El capitán Xeneize podría cambiar de camiseta a fin de año y ya suena en un viejo amor que busca reforzar su defensa para 2026.

08/05/2025 · 10:25 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El calendario avanza, la Bombonera late, pero en el corazón de Marcos Rojo empiezan a aparecer señales de despedida. El defensor y capitán de Boca Juniors dejó abierta la puerta a un posible adiós a fin de año, justo cuando su contrato expira en diciembre de 2025. Lo más llamativo: no sería una salida del país, sino un eventual regreso a Estudiantes de La Plata, club que ya lo vio brillar en dos etapas anteriores.

En una reciente entrevista, Rojo habló con la claridad de quien no tiene nada que ocultar, pero sí mucho por decidir. “No lo pensé todavía, tampoco lo estoy charlando con nadie. Tengo una gran relación con Román (Riquelme) y los chicos del consejo. Cuando llegue el momento, si quieren que siga y yo me siento cómodo, seguiré. Si no, les daré la mano y seguiré mi camino”, expresó, sin vueltas.

El interés desde La Plata no es nuevo, pero esta vez hay motivos futbolísticos de peso: Estudiantes aún no ha logrado cubrir con solidez la zaga central tras la venta de Zaid Romero al fútbol belga. Eduardo Domínguez y la dirigencia del León ya toman nota, y aunque aún no hubo ofertas formales —ni para repatriarlo con resarcimiento en junio ni como libre en enero de 2026— el movimiento podría activarse rápidamente si Rojo define su salida del Xeneize.

A sus 35 años, y con 117 partidos disputados en Boca desde su llegada en 2021 (además de 9 goles y 3 títulos locales), Rojo acumula experiencia, temple y jerarquía. Un combo irresistible para cualquier equipo argentino que necesite reforzar el fondo. Estudiantes lo sabe: el defensor no solo jugó 54 partidos allí entre sus dos ciclos anteriores, sino que fue parte del plantel campeón de la histórica Copa Libertadores 2009.

En cuanto a lo personal, el panorama parece inclinarse por seguir en Argentina. “Mi familia no se quiere ir a ningún lado, están cansados de viajar”, confesó el zaguero. Ese deseo familiar podría inclinar la balanza hacia un cierre de carrera más terrenal y cercano al afecto platense que lo vio nacer futbolísticamente.

El mercado de pases se avecina con promesas de agitación. Y mientras Boca decide si renueva o no a su capitán, Estudiantes ya afila el lápiz y el corazón. Porque a veces, para cerrar bien una historia, hay que volver al primer capítulo.