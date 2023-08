¿Por qué se le llama “Soccer” al fútbol? Para los que aman quejarse cuando los estadounidenses, y algunos otros, llaman al “Fútbol”, “Soccer”, deben saber que fueron los británicos quienes inventaron la palabra y también este fue uno de los primeros nombres entre varios de lo que ahora conocemos principalmente como "fútbol".

De hecho, en los primeros días de este deporte entre las altas esferas de la sociedad británica, el término adecuado para este deporte era “Soccer”. No solo eso, sino que el deporte conocido como “Soccer” precedió a la primera instancia registrada en la que se le llamó con la palabra “Fútbol” por aproximadamente 18 años, y esto último ocurrió cuando se volvió más popular entre la clase media y baja. Cuando eso sucedió, el término “Fútbol” comenzó gradualmente a dominar sobre “Soccer” y el entonces nombre oficial “Fútbol Asociación”.

En la década de 1860, como en la mayor parte de la historia, con registros que se remontan al año 1004 a. C., existían bastantes deportes de “fútbol” que se practicaban popularmente en todo el mundo y, por supuesto, en Inglaterra. Muchos de estos deportes tenían reglas similares y finalmente, el 26 de octubre de 1863, un grupo de equipos de Inglaterra decidió reunirse y crear un conjunto estándar de reglas que se usarían en todos sus partidos. Ellos formaron las reglas para la “Asociación de Fútbol”, distinguiéndola de muchos otros tipos de deportes de fútbol que existen en Inglaterra, como el “Rugby Football”.

Ahora a los escolares británicos de la época les gustaba ponerle apodos a todo, lo que todavía es algo común. También les gustaba añadir la terminación “er” a estos apodos. Así, el Rugby era, en aquella época, popularmente llamado “Rugger”.

El fútbol Asociación era entonces mucho más conocido como “Assoccer”, que rápidamente se convirtió en “Soccer” y, a veces, en “Soccer Football”.

Se dice que el inventor del apodo fue Charles Wredford Brown, quien era un estudiante de Oxford en la época de los inicios del fútbol americano. Cuenta la leyenda que en 1863, poco después de la creación de la Asociación de Fútbol, ​​Wredford-Brown tenía unos amigos que le preguntaron si había venido a jugar un partido de “Rugger”, a lo que él respondió que prefería “Soccer“. Ya sea que esa historia sea cierta o no, el nombre se hizo popular a partir de ese momento.

Al principio, el rugby y el fútbol, ​​recientemente estandarizados, eran deportes de fútbol para “caballeros”, practicados principalmente por las altas esferas de la sociedad. Sin embargo, estas dos formas de fútbol se fueron extendiendo gradualmente entre las masas, especialmente el fútbol, ​​ya que el rugby no tuvo mucha aceptación entre las clases bajas. Esto resultó en que el nombre cambiara de “Fútbol de Asociación” a simplemente “Fútbol”; El primer caso documentado de este deporte llamado con el término singular “Fútbol” se produjo en 1881.

El juego se extendió gradualmente por todo el mundo bajo el nombre de clase baja de “Fútbol”, en lugar de “Soccer” como lo llamaban los “caballeros”. Sin embargo, el problema era que muchos otros países del mundo ya tenían deportes populares propios a los que llamaban “fútbol”, como Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, por nombrar algunos. pocos. En estos países, el nombre “Soccer” era y, en algunos, sigue siendo preferido por este motivo.

Igualmente intrigante, para aquellos a quienes les gusta criticar al fútbol americano por ser llamado así cuando el balón interactúa principalmente con las manos, la mayoría de las primeras formas de fútbol fueron nombradas así, no porque patearas un balón con el pie, sino porque se jugaban en pie. Los campesinos practicaban la mayoría de sus deportes a pie; los aristócratas jugaban la mayoría de los suyos a caballo. Así, los juegos que se jugaban a pie se denominaban “fútbol”, tuvieran o no algo que ver con patear una pelota. De hecho, muchas de las primeras formas de fútbol implicaban llevar balones en un intento de cruzar las líneas de gol y pasar a algún equipo contrario o a jugadores individuales.

Los balones de fútbol se pintaron originalmente con el ahora clásico aspecto de cuadros en blanco y negro para hacerlos más visibles en la televisión en blanco y negro durante la Copa Mundial de la FIFA de 1970. Naturalmente, la gente quería comprar balones que se parecieran a los que los profesionales usaban en la televisión y por eso todos compraron el balón de fútbol a cuadros blancos y negros en lugar del tradicional balón de color sólido anterior.

En Estados Unidos, desde el principio se incorporó la palabra “Football” al nombre de Soccer. El primer nombre de la liga fue “Asociación de Fútbol Americano de Estados Unidos”. Esto duró unos 30 años antes de que en 1975 se redujera a simplemente “Federación de Fútbol de Estados Unidos”.

El “Rugby” también se conoció alguna vez como “Fútbol” y originalmente tenía casi el mismo conjunto de reglas que el fútbol, ​​aunque con el tiempo fueron cada vez más divergentes. El nombre “Rugby” proviene de la Escuela de Rugby de Inglaterra. Cuenta la leyenda que durante un partido de fútbol en esa escuela, William Webb Ellis tomó el balón en sus manos y corrió con él hasta la línea de gol. No contaba como gol oficial, ya que se suponía que no debías usar las manos; pero el árbitro comentó que fue un “intento” muy bueno”, que, según la leyenda, es de donde proviene ese término particular de puntuación del rugby. La Unión de Rugby oficial se formó en 1871 y se dividió en 1893 formando la Liga de Rugby.

El rugby nunca tuvo tanta aceptación entre las clases bajas como lo hizo el fútbol. De ahí el famoso dicho británico: “El fútbol es un juego de caballeros jugado por rufianes y el rugby es un juego de rufianes jugado por caballeros”.

El primer registro conocido de un deporte similar al fútbol data del año 1004 a.C. en Japón. También hay muchas referencias a deportes similares al fútbol en la China del año 50 a.C., incluso jugados entre equipos de China y Japón.

Los romanos también jugaban varios tipos de juegos de fútbol, ​​incluidos algunos que se parecían al fútbol. Uno de los cuales también estuvo incluido en los Juegos Olímpicos Romanos. Esta versión particular, en los Juegos Olímpicos, contaba con 27 hombres por equipo. El partido fue tan duro que 2/3 de los jugadores tuvieron que ser hospitalizados después del partido.

El último balón de fútbol de cuero genuino utilizado en la Copa del Mundo fue el Adidas Tango España, utilizado en la Copa del Mundo de 1982. Poco después, en 1986, se utilizó el primer balón de fútbol totalmente sintético para la Copa del Mundo.

Los diseñadores del Adidas Teamgeist, utilizado en el Mundial de 2006, afirman que ese balón fue el más redondo jamás fabricado para un deporte.

Durante el reinado del rey Eduardo (1307-1327), hizo aprobar leyes contra la práctica de deportes de fútbol. Cualquiera que fuera sorprendido jugando cualquier forma de fútbol sería encarcelado, “porque por mucho que en la ciudad haya un gran ruido, del causado por el ajetreo de balones grandes pueden surgir muchos males…”

No fue el único monarca británico que odiaba el fútbol. La reina Isabel I “mandó encarcelar a los jugadores de fútbol durante una semana, seguidos de penitencia en la iglesia”. Los reyes Enrique IV y Enrique VIII también aprobaron leyes contra los deportes de fútbol.

El fútbol americano se conocía originalmente en Inglaterra como “Start-Stop Rugby with Padding”… ¿qué podemos decir?