El Ajax no podrá contar con su delantero estrella, Wout Weghorst, para el importante duelo de este jueves frente al Union Saint-Gilloise en los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League. El internacional neerlandés sufrió una lesión que lo dejará fuera de juego durante al menos seis semanas, lo que representa un golpe importante para las aspiraciones del conjunto dirigido por Francesco Farioli.

Durante la victoria por 2-0 sobre el Fortuna Sittard el domingo pasado, Weghorst fue determinante con un gol y una asistencia antes de salir lesionado en los minutos finales tras un fuerte golpe en el pie derecho. Las pruebas médicas realizadas el lunes por la mañana confirmaron una fractura en uno de los dedos del pie, lo que obliga al delantero a iniciar un proceso de recuperación que lo apartará de las canchas por un mes y medio.

“Perder a Wout en este momento es un golpe duro para nosotros”, declaró el técnico Francesco Farioli en conferencia de prensa. “Es un jugador clave no solo por sus goles, sino por su liderazgo en el ataque”.

El ex delantero del Manchester United ha sido uno de los pilares del Ajax en esta temporada, con siete goles en todas las competiciones. Su influencia se ha hecho sentir especialmente en la Eredivisie, donde el equipo de Ámsterdam lidera la tabla junto al PSV Eindhoven.

Weghorst había sido clave en la reciente racha de seis victorias consecutivas del Ajax, aportando no solo en el marcador, sino también en la construcción de juego. Su capacidad para asistir y mantener la posesión en el último tercio del campo ha sido un factor diferencial en el éxito reciente del equipo.

