El Bayern de Múnich ha recibido una noticia poco alentadora en medio de su lucha por mantenerse firme en la Bundesliga y en la Champions League. Alphonso Davies, una de las piezas fundamentales del esquema de Vincent Kompany, sufrió una lesión muscular en el duelo contra el Feyenoord, lo que lo dejará fuera de las canchas por un tiempo aún no determinado.

El canadiense tuvo que abandonar el terreno de juego en la primera mitad del partido disputado en Países Bajos, donde el Bayern se impuso con un sólido 3-0. Tras las pruebas médicas realizadas por el cuerpo médico del club, se confirmó que Davies padece una distensión muscular en los isquiotibiales de su pierna izquierda.

Esta lesión llega en un momento complicado para el defensor, quien recientemente había superado otra dolencia en el muslo que lo mantuvo fuera de las canchas por más de una semana. Aunque el Bayern no ha establecido una fecha concreta para su regreso, se espera que el lateral tenga que perderse varios encuentros, incluyendo el próximo compromiso ante el Celtic en Champions League.

ℹ️ Alphonso Davies suffered a muscle strain in the #UCL match vs Feyenoord. After an examination by our medical department, Phonzy will be sidelined for the time being.

Speedy recovery, Phonzy! 🍀

🗞️ https://t.co/tYs7sX6GMX#FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/axxsh2bIxe

— FC Bayern (@FCBayernEN) January 23, 2025