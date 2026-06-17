El Houston Stadium en Texas fue testigo de un estreno de altísima fricción utilitaria que terminó por congelar las pizarras y quemar los pronósticos en los despachos de la prensa deportiva mundial. La Selección de Portugal, que llegaba con el cartel de favorita absoluta y un aval perimetral de diez victorias en sus últimos trece compromisos oficiales, sufrió un inesperado bache contracorriente al empatar 1-1 frente a la República Democrática del Congo en la inauguración de las acciones del Grupo K del Mundial 2026.
Las planillas del encuentro se abrieron con fisonomía de goleada cuando apenas al minuto 5, el virtuoso volante del Paris Saint-Germain, João Neves, conectó un implacable testarazo a la red tras un veneno centro por la banda izquierda, firmando el primer grito sagrado de los lusos en el certamen. Con el marcador a favor, el parqué parecía completamente controlado por el drive de la escuadra ibérica, que monopolizó el balón en la medular intentando abastecer las incursiones perimetrales de su frente de ataque.
El muro de los Leopardos y el berrinche defensivo luso
Sin embargo, el mayor talón de Aquiles de Portugal en las citas ecuménicas —su histórica parálisis e incapacidad para mantener un ritmo utilitario constante— volvió a pasarle factura en los tableros. La República Democrática del Congo, que pisaba una Copa del Mundo por primera vez en 52 años de ausencia (desde aquella zafra de 1974 bajo el nombre de Zaire), tiró de su respetable mística defensiva para asfixiar los circuitos de juego de los europeos.
Cuando la primera mitad agonizaba y el cronómetro devoraba sus últimas planillas, el bloque africano aprovechó un descuido en la retaguardia portuguesa para mandar a guardar el balón en el fondo de la red y decretar el 1-1 definitivo. El tanto supuso un balde de agua fría en el camerino de Roberto Martínez y un hito absoluto para los “Leopardos”, quienes en toda su historia mundialista previa jamás habían logrado celebrar un gol. La segunda mitad se convirtió en un monólogo de impotencia para los lusos, cuyo ataque se estrelló una y otra vez contra una zaga congoleña impecable en los anticipos.
El sabor agridulce en las pizarras de Cristiano Ronaldo
La fisonomía del resultado amargó de forma directa el expediente de Cristiano Ronaldo, quien este miércoles se convirtió de forma reglamentaria en el jugador de campo más veterano en ser titular en la historia de los Mundiales (41 años y 132 días). A pesar de disputar la totalidad de los minutos y batallar en los linderos del área, el “Bicho” se vio falto de balones limpios y arrastró la psicosis colectiva de una ofensiva que se quedó sin ideas.
Las estadísticas limpias del Grupo K tras el debut
Resultado oficial: Portugal 1 – RD del Congo 1
Goles del compromiso: João Neves (5′ – POR); RD del Congo (45′ – RDC).
Segunda fecha de Portugal: Martes 23 de junio ante Uzbekistán a la 1:00 PM (hora de RD).
La igualdad deja las pizarras del sector en un estado de máxima alerta perimetral, obligando a Portugal a sacudirse el berrinche del debut y ajustar sus esquemas tácticos en las oficinas de entrenamiento si no quiere comprometer su carril reglamentario hacia la siguiente ronda de este Mundial de las sorpresas.