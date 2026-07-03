El vibrante triunfo de Portugal por 2-1 sobre Croacia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 no solo dejó dramatismo puro en Toronto, sino también un profundo debate táctico que encendió las pantallas de First Things First en FS1. El analista Nick Wright soltó un análisis contundente sobre el panorama de la escuadra lusa, asegurando que la verdadera “bomba” de la noche fue la pérdida de la condición de intocable de su máxima leyenda.
Para Wright, el estratega español Roberto Martínez dio el paso más valiente y necesario en lo que va de su gestión, un movimiento que eleva de inmediato las acciones de Portugal como un auténtico candidato al título mundial.
“Mi mayor conclusión es que Portugal es oficialmente un equipo muy peligroso porque su entrenador, Roberto Martínez, tuvo el coraje de sacar a Cristiano Ronaldo en el que pudo haber sido el último partido de su carrera”, disparó Wright sin filtros.
El analista profundizó en los beneficios colectivos que experimentó el combinado ibérico una vez que el “Rey” abandonó el terreno de juego en las postrimerías del compromiso:
“Funcionó. Todos vimos lo mucho mejor que se veían cuando tenían a todos sus mejores jugadores en la cancha y no tenían que intentar jugar a través de Ronaldo. Contra España, Martínez va a estar mucho más dispuesto a sentarlo”.
El debate de cara a los octavos de final
La decisión de Martínez en el minuto 81, dando entrada a Rúben Neves justo después de que Cristiano rompiera su maleficio histórico anotando su primer gol en fases de eliminación directa vía penal (minuto 68), abre un abanico de dudas de cara al choque de octavos de final ante España este lunes 6 de julio en Dallas.
Con el peso de la sequía goleadora fuera de sus hombros, el ecosistema de la selección podría cambiar de forma drástica. La mesa está servida para evaluar si el “Ché” del fútbol luso mantendrá al astro en el quinteto inicial o si, por el contrario, la audacia de Martínez lo llevará a utilizar a CR7 como un revulsivo de lujo desde el banquillo para dosificar el volumen ofensivo de una plantilla repleta de estrellas que demostró saber ganar sin depender exclusivamente de su histórico dorsal 7.