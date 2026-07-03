Portugal se vuelve temible al romper el mito de Cristiano Ronaldo El analista de FS1, Nick Wright, asegura que la Selección de Portugal se ha transformado en un auténtico peligro para el Mundial 2026 tras romper el mito de la intocabilidad de CR7 ante Croacia. ¿Se atreverá Roberto Martínez a sentarlo frente a España?