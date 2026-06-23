Portugal vs. Uzbekistán en el Mundial 2026: alineaciones probables e historial Revisa las probables formaciones iniciales y los dibujos operativos que preparan Portugal y Uzbekistán para su crucial careo en Houston, junto al inédito balance estadístico de sus registros oficiales.

El inicio de las acciones en el imponente NRG Stadium de Houston forzará a las pizarras estratégicas de los directores técnicos Roberto Martínez y Fabio Cannavaro a plantear modificaciones sumamente drásticas desde el silbatazo inicial. Mientras el combinado de la CONMEBOL europea buscará sacudirse la previsibilidad poblando tres cuartos de cancha con un circuito de pases sumamente dinámico, la escuadra asiática intentará estructurar una rígida línea de tres centrales que resista las marcas y explote las transiciones directas a la contra.

El Historial Previo: Un expediente totalmente en blanco en los libros de la FIFA

La reconfiguración de los boletos clasificatorios y la expansión de la Copa del Mundo 2026 siguen regalando enfrentamientos verdaderamente inéditos para los amantes de las estadísticas. Las planillas del “Frente a Frente” entre las selecciones absolutas de Portugal y Uzbekistán reportan un panorama particular:

Partidos oficiales en la historia: 0

0 Victorias de Portugal: 0

0 Empates: 0

0 Victorias de Uzbekistán: 0

Historial directo: No existe absolutamente ningún antecedente de enfrentamientos previos entre ambas naciones en toda la historia del balompié profesional, ni en competiciones oficiales organizadas por la FIFA ni en compromisos de carácter amistoso internacional de preparación. El silbatazo inicial de este martes en Houston inaugurará de manera formal el expediente directo entre la UEFA y la AFC.

Alineación Probable de Portugal

Buscando corregir la lentitud de procesos evidenciada en la jornada anterior, el estratega español Roberto Martínez mandará al rectángulo verde un dibujo sumamente ofensivo estructurado bajo un sistema táctico base de $4-2-3-1$:

ARQ: Diogo Costa

DEF: João Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga, Nuno Mendes

MED: João Neves, Vitinha Ferreira

VOL: Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Pedro Neto

DEL: Cristiano Ronaldo (C)

La escuadra lusa mantendrá los galones en la medular bajo la distribución de Vitinha y la creatividad de Bruno Fernandes, depositando las trepadas por fuera en pies de Bernardo Silva para abastecer el olfato goleador de su gran capitán, Cristiano Ronaldo.

Alineación Probable de Uzbekistán

Por su parte, el director técnico italiano y campeón del mundo, Fabio Cannavaro, buscará corregir los nervios defensivos de sus pupilos parando en el rectángulo de juego un denso esquema operativo de $3-4-2-1$:

ARQ: Utkir Yusupov

DEF: Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Jakhongir Urozov

MED: Behruzjon Karimov, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Sherzod Nasulloev

VOL: Abbosbek Fayzullaev, Oston Urunov

DEL: Eldor Shomurodov (C)

La línea defensiva de los Lobos Blancos descansará en la corpulenta marca de Khusanov, dándole libertad de proyección al talentoso Abbosbek Fayzullaev para conectarse entrelíneas con su referente histórico en punta, Eldor Shomurodov.