Posible formación de Vélez Sarsfield para enfrentar a Racing por el partido de vuelta El Fortín visita a la Academia en un duelo decisivo por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Tras la derrota en Liniers, el equipo de Guillermo Barros Schelotto necesita ganar para forzar los penales o dar el golpe en Avellaneda.

Vélez se juega la vida en Avellaneda

Este martes 23 de septiembre, Vélez Sarsfield afrontará uno de los compromisos más exigentes del año cuando visite a Racing Club en el estadio Presidente Perón por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El partido comenzará a las 19:00 horas de Argentina y será transmitido en vivo por ESPN y Disney+.

Tras la caída por 1-0 en el partido de ida disputado en Liniers, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto no tiene margen de error. Para soñar con las semifinales, el Fortín está obligado a ganar en Avellaneda, ya sea para igualar la serie y forzar los penales o para imponerse por dos goles y avanzar de manera directa.

La estrategia del Mellizo

Consciente de la importancia del encuentro, Barros Schelotto reservó algunos titulares en el triunfo por el torneo local ante San Martín de San Juan para llegar con su mejor once a Avellaneda. La idea es apostar a la experiencia y a la intensidad en el mediocampo para incomodar a Racing desde el inicio.

Posible formación de Vélez

Aunque el DT no confirmó el equipo, todo indica que Vélez saldrá con lo mejor disponible para intentar el golpe copero. El probable XI titular sería:

Arquero: Tomás Marchiori

Defensores: Valentín Gómez, Joaquín Quiroz, Emanuel Mammana, Elías Gordon

Volantes: Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Gastón Machuca, Santiago Galván, Tomás Carrizo

Delantero: Diego Santos

Horarios en distintos países

El encuentro será seguido con expectativa en toda Sudamérica. Estos son los horarios según cada país: