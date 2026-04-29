Atlético de Madrid vs. Arsenal: El Cholo y Arteta mueven sus fichas para una semifinal de infarto ¡Ajedrez en el Metropolitano! Con bajas sensibles en ambos bandos, Simeone confía en la "Araña" Álvarez, mientras que Arteta reza por la salud de sus estrellas.

¡Duelo de estilos en la cumbre de Europa! El Atlético de Madrid y el Arsenal abren hoy la otra cara de las semifinales de la Champions League en un choque marcado por las ausencias y la estrategia. ¿Quién dará el primer paso hacia la gran final?

La tensión se puede cortar con un cuchillo en la capital española. Este miércoles 29 de abril, el Atlético de Madrid recibe al Arsenal en la ida de las semifinales de la UEFA Champions League, un enfrentamiento que promete ser una batalla táctica sin cuartel. Sin embargo, los vestuarios parecen hospitales: las lesiones han obligado a ambos técnicos a improvisar hasta el último minuto.

El Atlético: Sin “muro” uruguayo pero con hambre de gol

El “Cholo” Simeone tiene un rompecabezas en defensa y mediocampo. Las bajas confirmadas de José María Giménez y el joven Pablo Barrios le quitan columna vertebral al equipo. Por si fuera poco, las molestias de Dávid Hancko y Ademola Lookman tienen en vilo a la grada colchonera.

La apuesta: La gran esperanza es el argentino Julián Álvarez , quien a pesar de no estar al 100%, será de la partida junto al histórico Antoine Griezmann .

El pulmón: Con Barrios fuera, el estadounidense Johnny Cardoso apunta a ser el equilibrio en un medio campo liderado por el eterno capitán Koke.

Posible ONCE Colchonero (4-4-2): Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Baena; Griezmann, Álvarez.

El Arsenal: El regreso de Saka contra las dudas de Havertz

Mikel Arteta no la tiene más fácil. El conjunto “Gunner” llega con la sensible baja de Mikel Merino para lo que resta de campaña y la duda de Kai Havertz, una pieza vital en su esquema.

La gran noticia: El regreso de Bukayo Saka es el combustible que necesitaba el Arsenal tras verlo con buenos minutos ante el Newcastle.

El killer: Si Havertz no llega, el sueco Viktor Gyökeres será el encargado de perforar la red de Oblak, respaldado por la magia del capitán Martin Ødegaard.

Posible ONCE “Gunner” (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Saka, Ødegaard, Martinelli; Gyökeres.

Análisis: ¿Dónde se define el partido?

La clave estará en la zona de gestación. Si el Atlético logra imponer el ritmo físico con Cardoso y Koke, podrá aislar a Ødegaard. Por el contrario, si el Arsenal logra que Rice y el recuperado Zubimendi controlen el balón, la velocidad de Saka y Martinelli podría ser una pesadilla para la zaga madrileña, que hoy extrañará más que nunca la garra de Giménez.

¿Cree usted que el “factor Metropolitano” y la astucia de Simeone pesarán más que la dinámica del Arsenal de Arteta, o los ingleses se llevarán una ventaja cómoda para Londres?