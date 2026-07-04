Power Ranking de los octavos del Mundial 2026 Francia e Inglaterra mandan; Colombia se mete en el Top 10.

La prestigiosa lista de ClutchPoints coloca a ‘Les Bleus’ como los grandes favoritos al título en Norteamérica. Brasil desplaza a Argentina, mientras que el orden defensivo de los cafeteros se gana el último boleto de honor.

Francia es inevitable y Brasil acecha la corona

El termómetro de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 ha alcanzado su punto máximo de ebullición con la confirmación oficial de las 16 mejores selecciones del planeta. Previo al pitcheo inicial de las llaves de vida o muerte de este sábado 4 de julio, la cadena internacional ClutchPoints publicó su actualizado y prestigioso Power Ranking global, dictaminando qué países exhiben los argumentos futbolísticos más sólidos para asaltar el trono ecuménico. En la cúspide de la pirámide se mantiene inamovible la Selección de Francia, un combinado que bajo la óptica de los analistas luce más como una inminente coronación que como una competencia justa, gracias al estado de gracia de su tridente ofensivo compuesto por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise.

El gran sismo en la parte alta de la tabla lo protagonizó la Selección de Brasil, que escaló al segundo escaño desplazando a la vigente campeona, Argentina. La Canarinha ha experimentado una metamorfosis radical bajo las directrices del estratega italiano Carlo Ancelotti, alcanzando su punto de ebullición tras el ingreso del juvenil de 19 años, Endrick, quien ha transformado el ataque sudamericano en una maquinaria de pura velocidad vertical que este domingo medirá fuerzas ante la Noruega de Erling Haaland (8ª en el ranking). Por su parte, la Argentina de Lionel Messi descendió al tercer peldaño debido a su excesiva dependencia de su capitán de 39 años, una debilidad que quedó al desnudo durante la agónica prórroga del viernes frente a Cabo Verde.

La rebelión del ‘USMNT’ y el factor Thomas Tuchel

El torneo de las sorpresas ha bendecido de forma notable a los representantes de la CONCACAF. La Selección de los Estados Unidos escaló a la quinta posición del escalafón global, consolidándose bajo la óptica experta como el equipo mejor dirigido tácticamente de todo el certamen gracias a las pizarras del argentino Mauricio Pochettino. A pesar de encarar su choque de octavos ante Bélgica sin el atacante Folarin Balogun, el búnker norteamericano confía en la plenitud física de Christian Pulisic y en uno de los mediocampos más equilibrados de la competencia para detonar un impacto histórico en las llaves del lunes.

En la acera europea, España (4ª) y Inglaterra (7ª) mantienen un perfil de alta peligrosidad. Los británicos le deben gran parte de sus bonos al olfato goleador de Harry Kane y a la genialidad del estratega alemán Thomas Tuchel, quien ejecutó un movimiento maestro al reconvertir al mediocentro Declan Rice en lateral derecho durante el triunfo ante el Congo. Asimismo, la polémica y rocosa escuadra de Marruecos (6ª) se instala en la zona noble reafirmando que su hazaña de Qatar no fue una casualidad temporal, exhibiendo un bloque defensivo idéntico al que complicará las aspiraciones de Canadá en la jornada de hoy.

El dilema de Portugal y la última bala de Cristiano Ronaldo

Inmediatamente por encima del pelotón final se ubica la Selección de Portugal ocupando el noveno escaño del ranking, una posición que despierta tantas pasiones como debates tácticos en las salas de redacción internacionales. El combinado luso se mantiene bajo la lupa experta como la plantilla más profunda, talentosa y balanceada de todo el certamen desde una perspectiva estrictamente nominal. El análisis deportivo subraya que, a pesar de que el libreto de Roberto Martínez suele ser catalogado como rígido o carente de variantes creativas en el mediocampo, la escuadra ibérica viene de superar con éxito un durísimo examen de dieciseisavos de final frente a la ultra competitiva Croacia. Este crucial enfrentamiento no solo sirvió para consolidar el búnker europeo, sino que funcionó como el escenario ideal para el despertar idílico de su gran capitán: a sus 41 años, Cristiano Ronaldo frotó la lámpara para registrar el primer gol en fases de eliminación directa en un Mundial de toda su legendaria carrera profesional. El reto para las aspiraciones del “Bicho” de coronar su trayectoria con el trofeo de la FIFA radicará en que los circuitos creativos de Bernardo Silva y Bruno Fernandes terminen de encajar a la perfección, buscando detonar su máximo potencial ofensivo de cara al electrizante Clásico Ibérico de este lunes ante una España mermada físicamente.

Colombia sella el Top 10 con sello de autoridad

El cierre de los diez puestos de honor deparó un reconocimiento de gala para el balompié de Sudamérica. La Selección de Colombia se adueñó de la décima plaza del Power Ranking, superando de forma directa las candidaturas de escuadras de peso como Bélgica y el coanfitrión México. El combinado dirigido por Néstor Lorenzo se ha ganado el respeto unánime del ecosistema futbolístico gracias a un orden táctico impecable, una medular granítica custodiada por Jefferson Lerma y Gustavo Puerta, y su registro inmaculado de tres vallas invictas en lo que va de la justa.

El análisis norteamericano subraya que si bien el fútbol de los cafeteros no apela a la vistosidad exagerada, la presencia de un extremo de clase mundial de la talla de Luis Díaz dota a Colombia de un factor de desequilibrio individual capaz de arrastrar al equipo en los momentos de máxima fricción. Aunque el camino proyecta un cruce hipotético ante Argentina en los cuartos de final si logran despachar a Suiza este martes, la prensa internacional advierte que el estilo físico y organizado de la Tricolor representa una versión ultra potenciada de lo que sufrió Messi en Miami, por lo que nadie en el continente se atreve a descartar una travesía histórica hacia las semifinales del 15 de julio en Atlanta.

Top 10: Power Rankings del Mundial 2026 (Octavos de Final)