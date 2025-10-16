Preocupación en el Real Madrid: Dean Huijsen casi descartado para El Clásico frente al Barcelona El joven defensor del Real Madrid sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda y podría perderse el esperado duelo frente al Barcelona.

El Real Madrid se enfrenta a un problema antes del Clásico. Dean Huijsen, una de las jóvenes promesas del equipo, sufrió una lesión muscular que le impidió seguir concentrado con su selección. Aunque al principio no parecía grave, los estudios recientes indicaron una molestia en el sóleo de su pierna izquierda, lo que lo mantendrá inactivo durante al menos dos semanas. Su participación en el partido contra el Barcelona el 26 de octubre está en duda.

Una lesión en un momento importante

Los médicos del Real Madrid confirmaron que Huijsen tiene una lesión muscular en el sóleo izquierdo. Se estima que tardará entre 12 y 15 días en recuperarse, lo que significa que no jugará contra el Getafe este domingo ni contra la Juventus el día 23 en la Champions League.

Si todo va bien, podría estar de vuelta justo a tiempo para el Clásico. Sin embargo, el cuerpo técnico no quiere arriesgarse con un jugador que ha tenido un papel importante en las últimas semanas. Lo principal es evitar que recaiga y se pierda más partidos.

¿Jugará en el Clásico?

Aunque al principio se pensaba que sí, ahora en Valdebebas no están seguros de si Huijsen estará listo para el partido contra el Barcelona. El jugador está trabajando duro para recuperarse con la ayuda de los médicos del club, pero el dolor en el sóleo no desaparece tan rápido como se esperaba.

En el club dicen que la decisión final se tomará con cuidado. No lo arriesgarán si no está totalmente recuperado. Ya veremos, respondió el defensor cuando le preguntaron si jugaría en el Clásico, lo que refleja la incertidumbre sobre su estado.

Precaución en Valdebebas

En el Real Madrid saben que las lesiones musculares pueden complicarse si se apresura el regreso. Por eso, el cuerpo técnico prefiere esperar. Carlo Ancelotti quiere que Huijsen esté en plena forma, más allá de lo importante que sea el partido contra el Barcelona.

Por ahora, el defensa seguirá su tratamiento y fisioterapia en Valdebebas, mientras los médicos revisan su evolución a diario. Si no se recupera a tiempo, el entrenador ya está pensando en otras opciones para la defensa en el Clásico, con jugadores como Nacho o Rüdiger preparados para jugar.

Un jugador importante para el futuro del equipo

Huijsen, con solo 19 años, ha sido una de las revelaciones del Real Madrid esta temporada. Su buena defensa y su madurez en el campo le han ayudado a ganarse un puesto en el equipo de Ancelotti. Por eso, en el club no quieren arriesgar su salud por un solo partido, por muy importante que sea.

Su progreso en los próximos días será clave para saber si jugará contra el Barcelona. Por ahora, no se sabe qué pasará, y el Real Madrid espera poder contar con uno de sus jóvenes talentos en el partido más esperado.