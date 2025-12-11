Presidente de la FIFA y Donald Trump compartirán escenario en el sorteo del Mundial Gianni Infantino echa mano de su relación con Donald Trump antes del sorteo del Mundial 2026 que se realizará en Washington.

Gianni Infantino volverá a aparecer junto a Donald Trump en el sorteo del Mundial 2026 en Washington, reflejando la relación cercana que construyeron desde 2018 cuando el presidente de la FIFA le entregó una tarjeta roja en la Casa Blanca.

El evento será otra muestra de esa alianza mientras Estados Unidos, México y Canadá se preparan para organizar la Copa del Mundo de 48 selecciones. La colaboración ha generado críticas por mezclar deporte y política, aunque Infantino destaca el rol de Trump para el éxito logístico del torneo.

Ambos líderes ya han compartido actos públicos y el viernes volverán a estar bajo los focos del sorteo mundialista.