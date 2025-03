Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Premier League sigue su curso y en la jornada 29 nos regalará un enfrentamiento vibrante entre Arsenal y Chelsea, dos de los equipos más grandes del fútbol inglés. El Emirates Stadium será el escenario donde estos gigantes se medirán el próximo domingo a las 13:30 (hora local), en un partido que podría definir el rumbo de la temporada para ambos clubes.

Los locales necesitan recuperar terreno tras su empate ante el Manchester United, mientras que los visitantes llegan con la moral en alto después de dos victorias consecutivas. A continuación, repasamos todos los detalles previos de este imperdible encuentro.

Turn up as one 👊 pic.twitter.com/up8MSGwPz1

— Arsenal (@Arsenal) March 15, 2025