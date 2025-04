Un desafío londinense con mucho en juego

Este miércoles 23 de abril, el Emirates Stadium será escenario de un cruce de realidades distintas en la Premier League 2024/25. Arsenal, firme en su lucha por el campeonato, recibe al Crystal Palace, equipo que transita con irregularidad por la mitad de la tabla. El encuentro, que comenzará a las 16:00 de Argentina (21:00 en España, 13:00 en México), se podrá ver en directo a través de DAZN (España), DIRECTV (Argentina) y Sky HD (México).

Con el envión de sus últimas presentaciones, los dirigidos por Mikel Arteta afrontan esta fecha con la obligación de sumar tres puntos para mantenerse en lo más alto y no ceder terreno en una carrera por el título que está más apretada que nunca.

Arsenal vuela alto y no quiere frenar

El presente del equipo londinense es uno de los mejores en años. Tras golear 4-0 al Ipswich en su último compromiso liguero, el Arsenal llegó a los 66 puntos y acumula once partidos sin conocer la derrota. Pero el verdadero golpe lo dio en Europa: eliminó con autoridad al Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League (5-1 en el global) y ya tiene la mirada puesta en las semifinales frente al PSG.

El equipo no solo muestra solidez colectiva, sino también rendimientos individuales brillantes. Bukayo Saka, Leandro Trossard y Gabriel Martinelli atraviesan un gran momento, siendo piezas fundamentales del engranaje ofensivo de Arteta.

Además, el club ya comienza a pensar en el futuro. En el mercado de fichajes, los nombres de Viktor Gyökeres y Nico Williams suenan fuerte como posibles incorporaciones de cara a la próxima temporada.

Crystal Palace, entre la irregularidad y las expectativas

El panorama del Palace es distinto. Aunque ha mostrado pasajes interesantes bajo la conducción del austríaco Oliver Glasner, su rendimiento ha sido inconsistente. En la última jornada cayó duramente por 5-2 frente al Manchester City, a pesar de haber comenzado ganando gracias a un tanto del talentoso Eberechi Eze.

Eze es, sin dudas, la gran figura del equipo: desde 2020 acumula 33 goles y 28 asistencias, y su desempeño ha captado la atención de varios gigantes europeos. Con una cláusula de salida de 68 millones de euros, su futuro en el club parece cada vez más incierto.

La buena noticia para los Eagles es la renovación del colombiano Daniel Muñoz, lateral derecho que extendió su contrato hasta 2028, mostrando compromiso con el proyecto.

Un partido con historias opuestas y la misma urgencia

Más allá de las diferencias en la tabla, el cruce entre Arsenal y Crystal Palace siempre representa un duelo cargado de rivalidad y expectativa. Para los Gunners, es una oportunidad clave para sostener la presión sobre sus competidores directos. Para el Palace, la chance de dar un golpe sobre la mesa y recuperar terreno tras un duro traspié.

Arteta no planea guardarse nada, consciente de que cada punto puede ser determinante en esta recta final. Y aunque en el horizonte asoma el gigante PSG, el técnico español sabe que subestimar al Palace puede costarle caro.

