La Premier League 2024/25 sigue su curso y este sábado a las 15:00 (hora local) el Arsenal recibirá en el Emirates Stadium al West Ham United en un enfrentamiento con objetivos muy distintos. Mientras los dirigidos por Mikel Arteta intentan seguir en la lucha por el título, los ‘Hammers’ llegan en un momento complicado y con la necesidad de sumar puntos para alejarse de la zona baja de la tabla.

El conjunto londinense atraviesa un gran momento en el campeonato. Con dos triunfos consecutivos, ante Leicester City (2-0) como visitante y un contundente 5-1 frente al Manchester City en casa, el Arsenal llega con confianza a este partido.

Los ‘Gunners’ han mostrado una notable solidez en lo que va del torneo, con 15 victorias en 25 partidos, 51 goles a favor y solo 22 en contra, lo que los convierte en uno de los equipos más efectivos tanto en ataque como en defensa.

Además, su rendimiento en el Emirates es un factor clave: 8 victorias y 4 empates en 12 encuentros como local, demostrando que en su casa son un rival difícil de batir.

We keep pushing. pic.twitter.com/RkfftH0a8i

La situación del West Ham es muy diferente. En su último partido, cayó por 1-0 frente al Brentford, una derrota que lo dejó estancado en la parte baja de la tabla.

Con solo 7 triunfos en 25 encuentros, los ‘Hammers’ han tenido serios problemas defensivos, reflejados en los 47 goles en contra, casi el doble de los que ha recibido su próximo rival. En el aspecto ofensivo, han anotado 29 tantos, una cifra que necesitan mejorar si quieren aspirar a un resultado positivo en el Emirates.

Lejos de casa, su rendimiento tampoco es alentador: 3 victorias, 4 empates y 5 derrotas en 12 partidos como visitante, lo que anticipa un desafío complicado ante un equipo en plena forma como el Arsenal.

El historial reciente entre ambos equipos en el Emirates Stadium favorece ampliamente al Arsenal, que ha conseguido 7 victorias y un empate en sus últimos enfrentamientos como local ante los ‘Hammers’.

En su duelo más reciente, disputado en noviembre de 2024, los ‘Gunners’ se impusieron con un contundente 5-2, reafirmando su dominio en estos cruces.

Actualmente, el Arsenal se encuentra en la segunda posición con 53 puntos, a la caza del liderato, mientras que el West Ham ocupa la decimosexta plaza con 27 unidades, apenas separado por 26 puntos de su rival.

Para los de Arteta, una victoria significaría seguir presionando en la lucha por el título. Para los de David Moyes, un resultado positivo podría representar un punto de inflexión en su irregular temporada.

Up next: a trip to north London ⚒️ pic.twitter.com/y1EU2YYspa

— West Ham United (@WestHam) February 19, 2025