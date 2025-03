El Aston Villa está a las puertas de hacer historia. Tras una sólida victoria por 1-3 en su visita al Club Brujas, el conjunto inglés tiene la oportunidad de sellar su clasificación a los cuartos de final de la Champions League cuando reciba a los belgas en Villa Park este miércoles.

Los dirigidos por Unai Emery llegan con confianza, sabiendo que tienen ventaja, pero sin margen para la relajación. Ya han aprendido en carne propia que el equipo belga es capaz de dar golpes inesperados, como lo hizo en la fase de grupos, cuando derrotó al Villa por un insólito penal provocado por un error de Tyrone Mings.

Ahora, con la eliminatoria en su cancha y con su afición lista para alentar, el Aston Villa busca ratificar su dominio y avanzar en una competición en la que sueñan con revivir viejas glorias.

8pm. Our home. For a place in the quarter-finals of the Champions League.

IT’S MATCHDAY 👊 pic.twitter.com/rZgcFlrf3G

— Aston Villa (@AVFCOfficial) March 12, 2025