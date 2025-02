Este miércoles, Aston Villa y Liverpool se verán las caras en un partido clave por la jornada 29 de la Premier League. Mientras que los Reds llegan con la confianza de liderar el torneo, los Villanos atraviesan un momento complicado, con dudas en su defensa y una preocupante incapacidad para cerrar partidos en casa.

El equipo dirigido por Unai Emery mantiene una racha invicta como local en la liga que ya alcanza los 12 encuentros, pero su rendimiento reciente dista de ser positivo. En sus últimos cuatro partidos en Villa Park, solo ha logrado una victoria, con empates ante equipos como West Ham (1-1) e Ipswich (1-1), este último particularmente frustrante por haber jugado con un hombre de más durante casi una hora.

Midweek Premier League action under the lights at Villa Park — IT'S MATCHDAY 💥 pic.twitter.com/7VlSx5hmYj

— Aston Villa (@AVFCOfficial) February 19, 2025