El equipo de Unai Emery viene de una victoria contundente como visitante por 3-0 frente a Brighton, con goles de Marco Asensio, Marcus Rashford y Donyell Malen, lo que significó un envión anímico clave tras algunos altibajos. Los de Birmingham suman 13 triunfos en 30 partidos, con una producción goleadora de 44 tantos y 45 goles recibidos, lo que refleja una campaña irregular pero competitiva.

