Este martes, el legendario Villa Park será escenario de una noche de alto voltaje europeo. Aston Villa y Paris Saint-Germain se enfrentan en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2024-2025, con los franceses defendiendo una ventaja de dos goles (2-4) conseguida en París y con la mira puesta en unas semifinales que ya disputaron la temporada pasada. Para los ‘villanos’, en cambio, la cita representa una oportunidad única de volver a la élite europea más de cuatro décadas después.

El segundo asalto del duelo táctico entre Luis Enrique y Unai Emery ofrece todos los ingredientes de una eliminatoria memorable. El PSG, habituado a estas instancias y plagado de figuras como Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia o el joven Doué, parte con ventaja. Pero el Aston Villa, sólido en casa y con un bloque cada vez más competitivo, confía en su fortaleza en Birmingham para dar el golpe.

