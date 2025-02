La jornada 25 de LaLiga trae consigo un enfrentamiento de alto contraste en San Mamés, donde el Athletic Club recibirá al Real Valladolid este domingo a las 14:00 (hora local). Con objetivos muy distintos, los de Ernesto Valverde intentarán consolidar su presencia en la parte alta de la tabla, mientras que los de Paulo Pezzolano buscarán romper su racha negativa y sumar puntos clave para la permanencia.

El equipo bilbaíno llega con la misión de retomar la senda del triunfo después de su empate 1-1 ante el Espanyol en la última jornada. Hasta el momento, los rojiblancos han sumado 12 victorias en 24 partidos, anotando 37 goles y recibiendo solo 21, lo que los posiciona como uno de los equipos más sólidos del torneo.

Jugar en San Mamés ha sido una gran fortaleza para el Athletic esta temporada. En 12 partidos como local, han conseguido siete triunfos, cuatro empates y solo una derrota, lo que los convierte en un rival difícil de batir en casa.

El Real Valladolid, en cambio, atraviesa un momento complicado. Llega golpeado tras una dura derrota por 4-0 ante el Sevilla y necesita con urgencia un resultado positivo para cambiar su rumbo en el campeonato. Su campaña ha sido irregular, con solo cuatro victorias en 24 jornadas, un escaso registro de 15 goles a favor y 52 en contra, lo que lo posiciona en el último lugar de la tabla.

