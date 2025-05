Previa Atlético Bucaramanga vs. Racing: Cómo llegan los equipos, horarios y análisis Atlético Bucaramanga y Racing se enfrentan este martes por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2025. El conjunto colombiano defiende la cima y el invicto, mientras que la Academia quiere volver a lo más alto y tomarse revancha de la sorpresiva caída en Avellaneda.

05/05/2025 · 11:35 AM

Este martes 6 de mayo, a partir de las 19:00 (hora de Colombia), el estadio Américo José Montanini será escenario de un duelo de alto voltaje por la Copa Libertadores. Atlético Bucaramanga, líder e invicto en el Grupo E, recibe a Racing Club en un encuentro que puede ser determinante en la lucha por los octavos de final. Ambos equipos llegan con realidades distintas a nivel local, pero con la mente puesta exclusivamente en la competencia continental. El equipo de Leonel Álvarez sueña con hacer historia, mientras que los dirigidos por Gustavo Costas buscan recuperar el terreno perdido.

Bucaramanga, con sed de gloria internacional

Invicto, líder y con confianza en casa

El conjunto colombiano ha sorprendido a propios y extraños con una campaña sólida en su primera experiencia significativa en la Copa Libertadores. Con cinco puntos producto de un triunfo y dos empates, Atlético Bucaramanga encabeza el Grupo E y sueña con alcanzar por segunda vez en su historia los octavos de final. Tras empatar sobre la hora ante Fortaleza, el equipo de Álvarez quiere hacerse fuerte en casa, más aún tras quedar eliminado de la liga local. La prioridad está clara: apostar todo al certamen continental.

Bajas y regresos clave para el técnico Leonel Álvarez

Para este partido, el DT no podrá contar con el goleador Luciano Pons, lesionado en el hombro derecho. Sin embargo, hay optimismo por el regreso de Fabián Sambueza, pieza fundamental en el armado ofensivo del equipo. “Esperamos realizar una gran presentación, jugar con ilusión y competir hasta el final”, expresó Álvarez, que destacó la entrega de sus jugadores pese al tropiezo reciente en el FPC.

Racing quiere revancha y volver a la cima

Una Academia enfocada en su gran objetivo del semestre

El equipo argentino viene de clasificar a los cuartos de final del Torneo Apertura en su país, lo que permitió a Costas rotar jugadores y dosificar cargas en la reciente victoria ante Newell’s. Pero ahora toda la atención está puesta en la Copa Libertadores. Con cuatro puntos, Racing se ubica segundo y una victoria en Colombia lo devolvería al primer puesto del grupo, además de cobrar revancha por la caída sufrida ante Bucaramanga en el Cilindro, en la primera fecha.

Baja sensible en defensa y ajustes en el once

Gabriel Rojas no viajó a Colombia debido a una molestia en la rodilla, por lo que su lugar sería ocupado por Ignacio Rodríguez. En el resto del equipo se esperan nombres habituales, con Maximiliano Salas liderando el ataque y Juanfer Quintero como el eje creativo.

Así está el Grupo E antes de la cuarta jornada

Posición Equipo Pts PJ 1° Atlético Bucaramanga 5 3 2° Racing Club 4 3 3° Fortaleza 3 3 4° Colo Colo 2 3

Con todo tan parejo, cada punto es oro y este cruce puede marcar una bisagra en el desarrollo del grupo.

Detalles del encuentro

Partido: Atlético Bucaramanga vs. Racing Club

Competencia: Copa CONMEBOL Libertadores 2025 – Fecha 4, Grupo E

Día: Martes 6 de mayo

Hora: 19:00 (Colombia, Centroamérica y México) 21:00 (Argentina y Uruguay) 20:00 (Estados Unidos, ET)

Estadio: Américo José Montanini, Bucaramanga (Colombia)

Árbitro: Agustín Aragón (Uruguay)

VAR: Jefferson Macías (Ecuador)

TV: Fox Sports