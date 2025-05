Prévia Atlético Grau x Grêmio: como chegam as equipes, análise e horários O time peruano enfrenta nesta quarta-feira o poderoso Grêmio do Brasil, em um confronto decisivo para ambos no Grupo D. A partida será disputada no estádio Alejandro Villanueva, em Lima, e terá transmissão para toda a América do Sul a partir das 21h30 (horário da Argentina e do Brasil).

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Confronto decisivo em Lima: Grau tenta surpreender um Grêmio confiante

A Copa Sul-Americana 2025 entra em uma fase crucial, e nesta noite, a partir das 21h30 (horário de Brasília, Buenos Aires e Montevidéu), Atlético Grau, do Peru, e Grêmio, de Porto Alegre, se enfrentam pela quarta rodada do Grupo D. O palco será o estádio Alejandro Villanueva — conhecido como “Matute” — na capital peruana, onde os donos da casa tentarão quebrar uma sequência negativa diante de um adversário que mira com firmeza as oitavas de final. A transmissão será ao vivo pela ESPN 2, Disney+ Premium e DGO.

GRÊMIO BUSCA A LIDERANÇA E QUER MANTER A INVENCIBILIDADE

Comandado por Renato Portaluppi, o Grêmio chega como um dos grandes candidatos ao título nesta edição da Sul-Americana. O time gaúcho soma sete pontos no grupo, após vencer o próprio Grau por 2 a 0 em casa, superar o Sportivo Luqueño por 2 a 1 e empatar recentemente com o Godoy Cruz por 2 a 2, mantendo-se no topo da tabela.

Mesmo lidando com algumas ausências no elenco principal, o Tricolor mantém um plantel recheado de talento, experiência e jovens promessas, o que lhe confere profundidade e qualidade suficiente para seguir como favorito ao título.

HOJE É #DiaDeGrêmio! 🇪🇪 De entrar em campo e representar a paixão pelas três cores. De buscar a vitória a todo momento, até o apito final. É dia para ser IMORTAL, ser GRÊMIO em Lima!

🆚 Atlético Grau

🏟️ Estádio Alejandro Villanueva

⌚️ 21h30

🏆 #SulAmericana25

#️⃣ #GRAxGRE

📻… pic.twitter.com/HMVK5ALgiq — Grêmio FBPA (@Gremio) May 7, 2025

GRAU JOGA SOB PRESSÃO E PRECISA VENCER

A situação do Atlético Grau é delicada. Lanterna do Grupo D com apenas um ponto conquistado, a equipe peruana precisa desesperadamente de uma vitória para manter viva a esperança de avançar na competição. Nos últimos três jogos do torneio, sofreu duas derrotas — contra o Grêmio (0 a 2) e contra o Godoy Cruz (0 a 2) — e empatou com o Sportivo Luqueño por 2 a 2.

Sob o comando de Ángel Comizzo, a equipe de Piura busca quebrar o jejum e surpreender um dos grandes do futebol sul-americano. Para isso, precisará mostrar uma consistência defensiva inédita e aproveitar com eficiência as chances que surgir no ataque. O apoio da torcida peruana será determinante numa noite que não permite erros.

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

O único duelo entre Atlético Grau e Grêmio aconteceu em 8 de abril deste ano, pela segunda rodada, quando o Tricolor venceu por 2 a 0 na Arena do Grêmio, com uma atuação superior em todos os aspectos. Aquele resultado serve como referência direta para este reencontro, no qual os peruanos tentarão devolver o placar e encerrar uma sequência de tropeços.

ONDE E COMO ASSISTIR AO VIVO

A partida será disputada nesta quarta-feira, 7 de maio, às 21h30 (horário de Brasília, Buenos Aires e Montevidéu), 20h30 no Chile e na Venezuela, e 19h30 no horário local do Peru, Colômbia e Equador. A transmissão estará disponível em todo o continente:

Argentina: ESPN 2, Disney+ Premium e DGO

Demais países da América do Sul: ESPN 3 e Disney+ Premium

México e América Central: Disney+ Premium

Estados Unidos: Fanatiz, Fubo Sports e beIN Sports 4

O estádio Alejandro Villanueva, localizado em Lima, será novamente o lar do Grau nesta Copa Sul-Americana. Os peruanos esperam fazer do “Matute” um caldeirão diante de um adversário poderoso, em um duelo com clima de final antecipada.