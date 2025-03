Previa Benfica vs Barcelona: Cómo llegan los equipos, historial y análisis por los Octavos de Final de la Champions League Barcelona busca dar otro golpe en la Champions ante un Benfica con sed de revancha

El equipo catalán visita Lisboa con el objetivo de ratificar su buen momento y dar un paso firme hacia los cuartos de final, mientras que los lusos sueñan con revertir su historia reciente ante los blaugranas.

Un Barcelona en alza se reencuentra con el Benfica

El FC Barcelona vuelve a escena en la Liga de Campeones en un momento inmejorable. Tras recuperar el liderato en LaLiga, los dirigidos por Hansi Flick visitan al Benfica este miércoles con la intención de trasladar su dominio en el campeonato doméstico al escenario europeo. Enfrente tendrán a un rival que, además de jugar en casa, buscará revancha luego de aquella vibrante derrota por 4-5 sufrida en la fase de grupos.

Desde su último partido en Champions, cuando igualó 2-2 ante el Atalanta, el equipo azulgrana ha mostrado una notable evolución. Seis victorias consecutivas en el torneo español y un empate en las semifinales de la Copa del Rey respaldan su progresión, con un saldo de 21 goles a favor y apenas cinco en contra. Esa solidez se ha visto reflejada en el regreso de figuras clave y una estructura táctica cada vez más afinada.

𝐄𝐌𝐏𝐈𝐄𝐙𝐀 𝐋𝐎 𝐁𝐔𝐄𝐍𝐎 pic.twitter.com/DzdN859XU0 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 5, 2025

El Barcelona, con su once de gala

Para este duelo, Flick cuenta con la mayoría de sus figuras disponibles. Solo las ausencias de Marc-André ter Stegen, Andreas Christensen y Marc Bernal por lesión afectan al plantel. En contrapartida, ha recuperado jugadores fundamentales como Frenkie de Jong y Ronald Araújo, mientras que en la portería la decisión está tomada: Wojciech Szczesny será el titular indiscutido.

El once catalán se perfila con su estructura más reconocible. Íñigo Martínez acompañará a Pau Cubarsí en el centro de la zaga, mientras que Alejandro Balde volverá al lateral izquierdo. De Jong, por su parte, recuperará su lugar en el mediocampo, dándole equilibrio al equipo.

Benfica quiere revancha pese a las bajas

Por el lado del Benfica, el equipo de Bruno Lage afronta el encuentro con el deseo de revancha y el desafío de competir sin su gran estrella: Ángel Di María. El argentino no podrá estar por lesión, al igual que Florentino, mientras que Bruma no fue inscrito en la competencia. No obstante, Lage contará con el regreso de Renato Sanches, aunque el ex PSG y Bayern ha estado condicionado por las lesiones y no juega desde enero.

A pesar de las ausencias, el equipo portugués tiene armas de sobra en ataque. Vangelis Pavlidis, autor de un triplete en el último duelo ante el Barcelona, será la gran carta ofensiva junto a Akturkoglu y Arturkoglu. En defensa, el experimentado Nicolás Otamendi liderará la última línea, acompañado por Tomás Araújo y el joven lateral Álvaro Carreras.

El Benfica llega descansado y en buena forma

A diferencia del Barcelona, el conjunto lisboeta ha contado con más días de descanso, ya que su último partido en la liga portuguesa fue pospuesto. Sin embargo, su presente en el torneo doméstico es sólido: ocupa el segundo lugar y se mantiene a tres puntos del líder Sporting, con un partido menos. Además, llega a este compromiso con una racha de cuatro victorias consecutivas en la Primeira Liga.

El Benfica tuvo que disputar el repechaje para acceder a los octavos de final, superando al Mónaco con un global de 4-3. Ahora, en casa y con el aliento de su afición, buscará sacar una ventaja que le permita soñar con una clasificación histórica.

Árbitro: Felix Zwayer (ALE).

Estadio: Estadio de Da Luz (Lisboa).