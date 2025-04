Previa Borussia Dortmund vs. FC Barcelona: conoce todo sobre el encuentro por UEFA Champions League Con una ventaja de 4-0 conseguida en la ida, el conjunto de Hansi Flick visita al Borussia Dortmund con la ilusión de regresar a una semifinal de Champions por primera vez en seis años.

El FC Barcelona tiene este martes la gran oportunidad de firmar su regreso a la élite del fútbol europeo. Tras seis años de ausencia en las semifinales de la UEFA Champions League, los dirigidos por Hansi Flick visitan al Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park (21:00, hora local), con la tranquilidad que brinda un 4-0 a favor conseguido en el Estadi Olímpic Lluís Companys durante la ida de los cuartos de final.

El equipo catalán llega con una racha impresionante: 24 partidos invicto en 2025, con 20 victorias y 4 empates. A ese impulso se suma el rendimiento arrollador mostrado ante los alemanes hace una semana, cuando los goles de Raphinha, Robert Lewandowski (x2) y Lamine Yamal dejaron prácticamente sentenciada la serie.

El Barça, ante su mayor oportunidad en años

El gran objetivo del conjunto azulgrana es volver a pisar unas semifinales de Champions, algo que no logra desde 2019. Desde entonces, ha vivido duras eliminaciones, como la del 2-8 ante el Bayern de Múnich, que quedó grabada en la memoria del hincha culé. Ahora, con Flick al mando —justamente técnico de aquel Bayern—, el Barça busca escribir una nueva historia.

En la ida, aunque el Dortmund tuvo sus momentos de peligro e incluso un gol anulado, el dominio azulgrana fue total. Especial mención merece el joven Lamine Yamal, autor de un gol y dos asistencias, y un Lewandowski que sigue en modo goleador. También brilló la solidez defensiva, clave para mantener la portería a cero.

El partido de ida, disputado en Montjuïc, mostró a un Barça que no solo ganó, sino que convenció. La primera mitad fue pareja, pero Raphinha abrió el marcador con su gol número 12 en esta edición del torneo. Ya en la segunda parte, los catalanes impusieron condiciones con un vendaval ofensivo que terminó de romper a los alemanes.

Posibles cambios en el once de Flick

Con una ventaja tan cómoda, Hansi Flick podría introducir algunas rotaciones puntuales, aunque sin correr grandes riesgos. Uno de los cambios sería en defensa, donde Iñigo Martínez podría ceder su lugar a Ronald Araujo para evitar una suspensión que lo deje fuera de una hipotética semifinal.

En el mediocampo, Fermín López o Gavi se perfilan como opciones para acompañar a Pedri y De Jong. También Dani Olmo vuelve tras superar molestias físicas y podría sumar minutos. En ataque, no se descarta que Ferran Torres sea titular si Lewandowski decide dosificarse.

Dortmund apela a la épica, pero llega muy golpeado

Del otro lado, el Borussia Dortmund necesita una hazaña que parece casi imposible. Niko Kovac, exjefe de Flick en el Bayern y actual DT del conjunto alemán, aún cree en la remontada, pero no cuenta con su equipo ideal. A la ausencia confirmada de Schlotterbeck, podría sumarse la del capitán Emre Can, quien no entrenó este lunes por molestias físicas. Además, Marcel Sabitzer sigue fuera de combate.

Pese a ello, el Dortmund intentará utilizar la fuerza del Signal Iduna Park, también conocido como “el infierno amarillo”, para generar presión desde el primer minuto. Se espera un estadio a reventar y con 3.000 hinchas del Barça en las gradas para dar apoyo a su equipo.

Un partido para sellar el regreso a la élite

Barcelona no puede permitirse errores. Una eliminación, aun con ventaja, sería considerada una humillación más dentro del historial reciente en Europa. Por eso, Flick y su plantilla no quieren relajarse. “Sabemos que será un partido complicado, pero es una suerte tener esta ventaja”, dijo el técnico alemán en la previa.

De conseguir el pase, los catalanes estarían nuevamente entre los cuatro mejores equipos del continente, algo que no ocurría desde la era de Messi y Luis Suárez. Esta vez, lo hacen liderados por una nueva generación y con un técnico que parece haberle devuelto al equipo la seriedad táctica que tanto necesitaba.

Ficha técnica

Borussia Dortmund vs FC Barcelona

🗓️ Fecha: Martes 15 de abril

⏰ Hora: 21:00 (España), 16:00 (Argentina), 14:00 (Colombia)

🏟️ Estadio: Signal Iduna Park, Dortmund

📺 Transmisión: Movistar+ Liga de Campeones

👨‍⚖️ Árbitro: Maurizio Mariani (Italia)

Posibles alineaciones:

Borussia Dortmund: Kobel; Süle, Bensebaini, Anton; Ryerson, Nmecha, Svensson, Chukwuemeka, Gross; Beier y Guirassy.

FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski.