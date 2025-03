La jornada 29 de la Premier League 2024-2025 trae consigo un choque clave en el Vitality Stadium, donde Bournemouth y Brentford se verán las caras en un duelo que puede marcar el rumbo de ambos en la recta final del torneo.

Los dos equipos llegan con necesidades urgentes de sumar puntos. Bournemouth, tras igualar en su última presentación, busca un triunfo que lo acerque a la lucha por las plazas europeas. Brentford, en cambio, viene de una derrota y quiere volver a la senda del triunfo para consolidarse en la mitad de la tabla y evitar complicaciones en el tramo final de la temporada.

El equipo local ha tenido una serie de altibajos en sus últimas presentaciones. Viene de empatar 2-2 ante Tottenham en el Tottenham Hotspur Stadium, en un partido donde mostró carácter, pero no logró sostener la ventaja.

En sus últimos cinco compromisos de Premier League, Bournemouth ha conseguido una sola victoria, tres derrotas y un empate, anotando seis goles y recibiendo ocho en contra. A pesar de su inestabilidad, el equipo sigue bien posicionado en la tabla, ocupando el noveno puesto con 44 puntos, gracias a una campaña de 12 victorias, 8 empates y 8 derrotas.

Por su parte, Brentford llega golpeado tras una ajustada derrota ante Aston Villa por 1-0 en la jornada anterior. Su rendimiento reciente ha sido irregular, alternando buenos y malos resultados.

En las últimas cuatro fechas, el equipo sumó dos triunfos, un empate y una derrota, con un balance de seis goles a favor y cuatro en contra. Actualmente, se ubica en la duodécima posición con 38 puntos, producto de 11 victorias, 5 empates y 12 derrotas.

El antecedente más cercano entre ambos equipos en esta temporada se remonta al 9 de noviembre, cuando Brentford logró imponerse 3-2 en un duelo vibrante.

Si se analizan los últimos enfrentamientos directos, Brentford ha sido el dominador, con tres victorias en los últimos cinco encuentros, mientras que los otros dos terminaron en empate. Bournemouth intentará romper esta racha negativa y hacerse fuerte en casa.

El encargado de impartir justicia en este enfrentamiento será el árbitro Craig Pawson, quien tendrá la responsabilidad de dirigir un duelo que promete ser intenso y disputado.

Estadio: Vitality Stadium

Hora: 12:30 (hora local)

"Michael Kayode has a minor knee injury, I expect him to be ready for Newcastle. Fabio Carvalho is a longer one, a quick and good recovery could keep the return to play time down to the end of the season"

The injury latest from Thomas Frank pre-Bournemouth 💬 pic.twitter.com/Zi9ZLt1oZz

— Brentford FC (@BrentfordFC) March 13, 2025