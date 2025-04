Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Premier League entra en su tramo decisivo y el choque entre Bournemouth e Ipswich Town, que se disputará este miércoles en el Vitality Stadium a las 19:45 (hora local), se presenta como una cita crucial para ambos equipos. Mientras los locales intentarán reencontrarse con la victoria tras su última derrota, los visitantes necesitan sumar desesperadamente para salir de la zona de descenso.

El conjunto dirigido por Andoni Iraola viene de sufrir un traspié ante Brentford por 2-1 en la jornada anterior. Con 44 puntos en 29 fechas, los ‘Cherries’ ocupan la décima posición en la tabla y aún mantienen opciones de pelear por puestos europeos, aunque la irregularidad ha sido un factor determinante en su campaña.

Hasta el momento, Bournemouth ha ganado 12 partidos, empatado ocho y perdido nueve, con un balance de 48 goles a favor y 36 en contra. En su estadio, han logrado seis triunfos, tres empates y cinco derrotas en 14 encuentros, por lo que su rendimiento en casa será clave para encarar el tramo final de la temporada.

The beach boys vs the Tractor Boys 🌊🚜 pic.twitter.com/plOCPvarsX

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 2, 2025