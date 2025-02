El Vitality Stadium será testigo este sábado a las 15:00 de un choque de alto voltaje en la Premier League. Bournemouth, séptimo en la tabla, recibirá a un Liverpool que llega como líder del campeonato con 53 puntos. Con una distancia de 13 unidades entre ambos, el duelo promete ser un reto mayúsculo para los locales, que vienen de dos goleadas consecutivas.

El equipo dirigido por Andoni Iraola atraviesa un gran momento. En sus últimos dos encuentros, Bournemouth ha mostrado su mejor versión ofensiva: aplastó 5-0 a Nottingham Forest y venció 4-1 a Newcastle como visitante. Esta racha positiva le ha permitido consolidarse en la parte alta de la tabla con 40 puntos, producto de 11 victorias en 23 partidos.

Con 41 goles anotados y 26 recibidos en lo que va de la temporada, los ‘Cherries’ han encontrado un equilibrio que les ha permitido competir con los equipos más fuertes del torneo. Su rendimiento en casa es sólido, con seis triunfos en 11 encuentros disputados en el Vitality Stadium, aunque las dos derrotas sufridas como local demuestran que no es una plaza inexpugnable.

Los de Jürgen Klopp llegan a este compromiso con una racha de victorias que los mantiene en la cima de la Premier League. Tras imponerse 4-1 al Ipswich Town y 2-0 al Brentford, los ‘Reds’ suman 16 triunfos en 22 partidos disputados, con un registro ofensivo imponente de 54 goles a favor y solo 21 en contra.

Como visitante, Liverpool ha sido un equipo altamente competitivo, con ocho victorias en 11 partidos fuera de Anfield. Esta solidez lejos de casa lo convierte en un rival temible para cualquier equipo y refuerza su candidatura al título.

