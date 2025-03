El AFC Bournemouth afronta uno de los desafíos más importantes de su historia cuando reciba al Manchester City este domingo en el Vitality Stadium. El conjunto dirigido por Andoni Iraola tiene la oportunidad de hacer historia en la FA Cup, enfrentándose al equipo más dominante de los últimos años en el fútbol inglés.

Los Cherries llegan a esta instancia con la confianza en alza, tras haber superado a Wolverhampton en los octavos de final en una dramática tanda de penales. Con un fútbol atrevido y sin nada que perder, el equipo de la costa sur buscará dar el golpe ante un City que, si bien parte como favorito, ha mostrado ciertas irregularidades en las últimas semanas.

This. Is. Massive.

Quarter-final.

Bring your red and black. Bring the noise, for the boys ❤️🖤 pic.twitter.com/QNzN5Y1AfU

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) March 30, 2025