La Premier League sigue su curso con partidos determinantes y el próximo miércoles a las 19:30 (hora local), el Brentford y el Everton se verán las caras en el Brentford Community Stadium en el marco de la vigésimo séptima jornada del campeonato inglés. Con objetivos distintos pero la misma necesidad de sumar, ambos equipos llegan con expectativas altas a este encuentro.

El equipo dirigido por Thomas Frank viene atravesando un gran momento. Brentford acumula dos victorias consecutivas, con triunfos contundentes ante Leicester City (4-0) de visitante y West Ham (1-0) fuera de casa, lo que ha reforzado su confianza y lo mantiene en una posición expectante en la tabla.

Hasta ahora, los Bees han disputado 26 partidos en la temporada, logrando 11 victorias, con un balance ofensivo destacado de 47 goles a favor y 42 en contra. Su rendimiento como local ha sido sólido, con siete triunfos, dos empates y cuatro derrotas en 13 partidos jugados en casa, una estadística que buscarán mejorar ante su público.

Gtech nights 😍

The Toffees come to TW8. pic.twitter.com/CE3f8zP35D

— Brentford FC (@BrentfordFC) February 26, 2025