El martes a las 19:30 (hora local), el The American Express Community Stadium será el escenario de un atractivo duelo entre Brighton & Hove Albion y Bournemouth, en el marco de la vigésimo séptima fecha de la Premier League. Con ambos equipos luchando por puestos europeos, el encuentro promete ser vibrante y cargado de intensidad.

El conjunto dirigido por Roberto De Zerbi atraviesa un gran momento tras conseguir dos importantes victorias en sus últimas presentaciones. Primero, aplastó a Southampton como visitante (4-0) y luego se impuso con autoridad ante Chelsea en casa (3-0), lo que le permitió escalar posiciones en la tabla.

Con 10 triunfos en 26 partidos, Brighton ha demostrado ser un equipo sólido en ataque, acumulando 42 goles a favor, aunque su defensa sigue siendo un punto a mejorar, con 38 tantos recibidos. Ahora, intentará extender su buen presente con un nuevo triunfo ante un rival directo.

Si bien Brighton ha sabido sacar puntos importantes en casa, su rendimiento en el The American Express Community Stadium ha sido irregular:

El equipo dirigido por Andoni Iraola no tuvo su mejor presentación en la última jornada, donde cayó ante Wolverhampton (1-0). Sin embargo, los Cherries han demostrado ser un equipo combativo, con 12 victorias en 26 encuentros y una buena efectividad ofensiva, sumando 44 goles en lo que va del torneo.

A pesar de la derrota reciente, Bournemouth sigue bien posicionado en la tabla y buscará sumar puntos en un escenario donde ha sabido complicar a Brighton en el pasado.

El equipo visitante ha mostrado solidez jugando lejos de su estadio, con un rendimiento destacado como forastero:

El duelo tiene un condimento extra en la pelea por los puestos de competencias europeas. Actualmente, Bournemouth ocupa la sexta posición con 43 puntos, mientras que Brighton se ubica noveno con 40 unidades.

De ganar, los Seagulls igualarían en puntos a los Cherries, poniendo aún más emoción en la lucha por los boletos a competiciones internacionales.

