Este viernes, a las 20:00 (hora local), Brighton and Hove Albion se enfrentará al Chelsea en el The American Express Community Stadium en un duelo con altas expectativas. Brighton llega golpeado tras una humillante derrota por 7-0 frente al Nottingham Forest, mientras que Chelsea quiere consolidar su buena racha luego de imponerse 2-1 al West Ham en su último compromiso.

El equipo dirigido por Roberto De Zerbi ha tenido una temporada irregular en la Premier League, con un balance de ocho victorias, seis empates y diez derrotas en sus 24 encuentros disputados. Brighton suma 35 goles a favor y ha recibido 38 en contra, lo que evidencia sus dificultades defensivas.

En casa, el equipo ha obtenido solo tres triunfos en 11 partidos, lo que pone en duda su solidez como local. Sin embargo, De Zerbi buscará capitalizar el apoyo de su afición para cortar la mala racha y sumar puntos valiosos en su lucha por mantenerse en la zona media de la tabla.

Por su parte, el Chelsea llega en un gran momento tras vencer al West Ham con goles de Aaron Wan-Bissaka y Pedro Neto. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino ha conseguido 12 victorias en 24 partidos esta temporada, con un sólido registro de 47 goles anotados y 31 en contra.

En sus compromisos como visitante, el Chelsea ha sido un equipo efectivo: seis victorias, tres empates y solo tres derrotas en 12 encuentros disputados. Esta fortaleza fuera de casa será clave en su visita al Amex Stadium, donde históricamente le ha ido bien. De hecho, los “Blues” no han perdido en sus últimas seis visitas a Brighton, con cuatro triunfos y dos empates.

