Previa Castellón vs Albacete: Cómo llegan los equipos, análisis y más El equipo albinegro, necesitado de una victoria, enfrenta a un rival en plena forma en su lucha por la permanencia.

04/04/2025 · 08:30 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un partido clave para el Castellón

El CD Castellón se enfrenta a un desafío crucial en su intento por alejarse de la zona baja de la tabla. Con apenas dos puntos sumados en los últimos cuatro encuentros, los de Plat necesitan un triunfo que les devuelva confianza y los mantenga en la pelea por la permanencia. A pesar de haber dejado buenas sensaciones ante equipos como Elche, Deportivo, Levante y Cartagena, los errores defensivos han sido un lastre que ha costado puntos valiosos.

La consigna es clara: aprender de los errores, corregir fallos y aprovechar el factor Castalia para reencontrarse con la victoria. Este duelo es el primero de una serie de cuatro partidos como local ante rivales directos en la lucha por la permanencia, por lo que los albinegros han marcado en rojo esta cita frente al Albacete.

🎋 Un challenge muy nuestro en el descanso del #CastellónDépor con todo lo relacionado con la Magdalena 🤪 Música, carreras, refrescos, comida y un chut a portería con ganador ¡Cosas que suceden en el #SkyFiCastalia! 🎟️ https://t.co/bL4SUB3UPB#PPO👂 pic.twitter.com/Kqc96gAWIR — CD Castellón (@CDCastellon) April 3, 2025

Dudas en el once y bajas sensibles

Plat ha decidido jugar sus cartas con cautela y no ha revelado detalles sobre el esquema táctico que utilizará ni sobre la continuidad de Amir en la portería. Sin embargo, todo apunta a que el guardameta seguirá bajo palos. En cuanto a la enfermería, el Castellón no podrá contar con Mamah, Salva Ruiz y Douglas, mientras que el regreso de Raúl Sánchez también se antoja complicado.

El Albacete, en su mejor momento

El conjunto manchego llega en plena forma, tras haber ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros y con la ilusión de seguir escalando posiciones en la tabla. De hecho, los de Alberto González incluso sueñan con acercarse a la zona de playoff de ascenso.

No obstante, el Albacete también presenta bajas importantes, especialmente en el lateral derecho, donde no podrá contar con Javi Rueda, Álvaro Rodríguez ni Javi Moreno, todos fuera por lesión. Además, Agus Medina se perderá el partido tras su expulsión ante el Mirandés. Ante esta situación, Pepe Sánchez o Nabil podrían ocupar el carril derecho. A pesar de estas dificultades, se esperan pocos cambios en el once inicial, dada la buena dinámica que atraviesa el equipo.

Buscando la cuarta victoria consecutiva Con desplazamiento masivo Un partidazo de alta calidad 💽🤍#CastellónAlbaceteBP pic.twitter.com/pW0CutXr30 — Albacete Balompié 🤍 (@AlbaceteBPSAD) April 3, 2025

Duelo de necesidades en Castalia

Mientras el Castellón busca recuperar el rumbo y aferrarse a la permanencia, el Albacete llega con la confianza de un equipo en ascenso. Los locales necesitan aprovechar su condición de anfitrión y corregir sus errores para evitar que los manchegos sigan sumando en su lucha por los puestos altos. Castalia será el escenario de un partido de alta tensión, donde los tres puntos pueden marcar la diferencia en el futuro de ambos equipos.