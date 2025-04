Previa Chivas vs Puebla: Horario, dónde ver y cómo llegan los equipos Con el margen reducido al mínimo y sin opciones de clasificación directa, Guadalajara enfrenta a una Franja ya eliminada pero con un peligro silencioso: el descenso económico.

Las Chivas Rayadas de Guadalajara afrontan este martes una jornada decisiva en el Estadio Akron. Tras dejar escapar una victoria clave frente a Mazatlán en el último suspiro, el Rebaño Sagrado recibirá a un Puebla sin aspiraciones de clasificación pero con urgencias propias en la tabla de cocientes. El duelo, correspondiente a la jornada 16 del Torneo Clausura 2025, será transmitido por Prime Video a partir de las 19:05 (hora del centro de México).

Con tan solo dos jornadas por delante y seis puntos en disputa, el conjunto dirigido por Fernando Gago está obligado a ganar para mantener vivo su objetivo de acceder al Play-In, la nueva fase de repechaje. Del otro lado, los Camoteros se presentan sin presión competitiva pero con una misión clara: evitar cerrar el certamen como colistas del cociente y tener que desembolsar una fuerte sanción económica.

Guadalajara, contra el reloj y sin margen de error

El presente rojiblanco es más complejo de lo esperado. Con 17 unidades en su haber, Chivas ocupa actualmente el duodécimo puesto de la clasificación, a tan solo un punto del décimo lugar, último que otorga boleto al Play-In. Sin embargo, el empate frente a Mazatlán —que llegó en el tiempo añadido por la vía del penal— dejó secuelas.

La herida es doble: emocional y matemática. Guadalajara ya no tiene posibilidades de acceder directamente a la Liguilla, y si bien aún puede escalar posiciones, su techo es limitado. En el mejor de los escenarios, alcanzaría la octava plaza, hoy ocupada por Juárez con 23 puntos.

#AvisaChivaHermano que el partido de esta tarde lo podrás ver por la señal de @PrimeVideoMX 🤩 pic.twitter.com/dNcAGTrkdj — CHIVAS (@Chivas) April 15, 2025

Puebla llega eliminado, pero con una urgencia latente

Para los Camoteros, el Clausura 2025 ya está perdido en términos deportivos. Apenas suman nueve unidades tras quince jornadas y ya no tienen chances de acceder al repechaje. No obstante, aún tienen objetivos que cumplir, aunque estos no estén directamente ligados a la tabla general.

El verdadero drama de Puebla está en la tabla de cocientes, donde figuran penúltimos con 95 puntos, apenas por encima de Mazatlán (93). Caer al último lugar implicaría una multa económica significativa al finalizar el campeonato, lo que convierte cada partido restante en una batalla por el honor… y por el bolsillo.

¡Hoy jugamos en Guadalajara!

¡Hoy saldremos a dejarlo todo! 🔥 La Franja me tiene agarrado del 💙, mi sentimiento siempre es el mismo, en las buenas y en las malas 🫡#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/pnBK4yklCg — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) April 15, 2025

Historial reciente: ventaja camotera en tierra tapatía

Aunque Guadalajara parte como favorito en la previa por su necesidad y localía, la historia reciente favorece a Puebla cuando se trata de visitar el Estadio Akron. En sus últimas seis visitas a la Perla Tapatía, el conjunto de la Angelópolis ha ganado en cuatro ocasiones y solo ha caído en dos.

Desde que el Akron fue inaugurado en 2010, Chivas y Puebla se enfrentaron allí en 12 oportunidades. El saldo es revelador: solo tres triunfos para el Rebaño, seis victorias para la Franja y tres empates.

Últimos cinco enfrentamientos directos:

2 victorias de Chivas

2 victorias de Puebla

1 empate

¿Cuándo y dónde ver el partido?

Fecha: Martes 15 de abril de 2025

Hora: 19:05 (tiempo del centro de México)

Estadio: Akron, Guadalajara, Jalisco

Transmisión: Prime Video

Un duelo sin margen de excusas

Para Guadalajara, el compromiso ante Puebla representa una auténtica final. Una nueva decepción pondría fin a sus esperanzas de pelear por el título desde el Play-In y encendería nuevamente las críticas sobre el proyecto. Para la Franja, aunque el campeonato ya no ofrece ilusiones, evitar el sótano del cociente se ha transformado en su nueva batalla.

Con urgencias en ambos bandos, este martes el Estadio Akron será escenario de un duelo con tintes de definición, en el que ni los puntos ni el orgullo están dispuestos a regalarse.