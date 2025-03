La UEFA Nations League 2024-2025 entra en su etapa decisiva y el enfrentamiento entre Croacia y Francia promete ser uno de los platos fuertes de los cuartos de final. Este jueves 20 de marzo, el Stadion Poljud de Split será testigo de un choque vibrante entre dos selecciones con historia y jerarquía en el fútbol europeo.

El equipo dirigido por Zlatko Dalić llega a esta instancia con la ilusión de conseguir una victoria en casa y viajar con ventaja al duelo de vuelta en territorio francés. Su rendimiento en la fase de grupos de la Liga A fue sólido, logrando dos victorias, dos empates y una derrota, quedando en el segundo lugar del Grupo 1, solo por detrás de Portugal.

Uno de los encuentros más destacados de su camino fue el empate 1-1 ante los lusos, demostrando que los croatas pueden plantarse de igual a igual ante las grandes selecciones. Luka Modrić, Mateo Kovačić e Ivan Perišić serán piezas clave en el mediocampo, aportando experiencia, visión de juego y liderazgo. Además, la presencia del joven Joško Gvardiol en defensa será vital para contener el poder ofensivo de los franceses.

Por su parte, el equipo de Didier Deschamps atraviesa un gran momento. Francia cerró la fase de clasificación con cuatro victorias y un empate, dominando el Grupo 2 y dejando en el camino a selecciones como Italia y Países Bajos.

Los galos llegan con una noticia que ilusiona a sus hinchas: el regreso de Kylian Mbappé. Luego de seis meses sin vestir la camiseta de su país, el delantero vuelve en un gran estado de forma y con la cinta de capitán, dispuesto a liderar a su selección en esta nueva etapa del torneo. Acompañado por figuras como Antoine Griezmann, Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni, Francia buscará imponer su jerarquía y sacar una buena ventaja antes de la vuelta en París.

El encargado de impartir justicia en este partido será el noruego Espen Eskås, quien estará asistido por Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin. El cuarto árbitro será Rohit Saggi.

En la sala VAR, la tecnología estará a cargo de los alemanes Bastian Dankert y Robert Schröder, quienes tendrán la responsabilidad de revisar cualquier jugada polémica.

Finally, it's #Croatia matchday, the first of the year!

🔥 And it's France in Split, in the #NationsLeague quarterfinals! 🇭🇷🇫🇷#Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/t2VRBV6E0T

— HNS (@HNS_CFF) March 20, 2025