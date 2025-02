Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Selhurst Park se viste de gala para recibir un nuevo capítulo de la Premier League. Crystal Palace y Aston Villa se enfrentan este martes a las 19:30 en un duelo correspondiente a la fecha 27 del campeonato inglés. Los dos equipos llegan con un impulso positivo tras sus respectivas victorias en la jornada anterior, lo que añade un atractivo especial a este choque.

El conjunto local viene de lograr un sólido triunfo por 2-0 ante el Fulham en Craven Cottage, con goles de Daniel Muñoz y Joachim Andersen. Por su parte, el equipo dirigido por Unai Emery derrotó al Chelsea por 2-1, con un tanto decisivo de Marco Asensio, y ahora buscará extender su racha ganadora en territorio ajeno.

A pesar del buen resultado obtenido en la última jornada, el Crystal Palace ha tenido problemas para hacerse fuerte en su estadio. En los 13 partidos que ha disputado como local en la temporada, solo ha conseguido dos victorias, sumando además seis derrotas y cinco empates. Esta inconsistencia en casa es un aspecto que el equipo debe corregir si quiere aspirar a escalar posiciones en la tabla.

En lo que va de la competición, los dirigidos por Oliver Glasner han logrado ocho triunfos en 26 partidos, anotando 31 goles y encajando 32. El conjunto londinense ha tenido dificultades en ataque, pero su defensa ha logrado mantener un equilibrio que les permite mantenerse en la zona media de la tabla.

