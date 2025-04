Previa Crystal palace vs Aston Villa: Dónde ver, cómo llegan los equipos y análisis Con Muñoz y Lerma como protagonistas, el Palace buscará la hazaña ante un Villa que sueña con revivir viejas glorias. Ambos equipos llegan con bajas sensibles que pueden influir en el desenlace.

26/04/2025 · 08:21 AM

Este sábado 26 de abril, Wembley será el escenario de un duelo vibrante en busca de un lugar en la final de la FA Cup. El Crystal Palace de los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma se enfrentará a un Aston Villa decidido a escribir un nuevo capítulo dorado en su historia. Ambos equipos llegan con ilusiones renovadas, pero también con ausencias que podrían marcar el destino de un partido que promete emoción, intensidad y mucha historia en juego.

Crystal Palace, en busca de su primera consagración

El Crystal Palace afronta esta semifinal con la ilusión de alcanzar su tercera final en el torneo más antiguo del mundo. Hasta ahora, las ‘Águilas’ acumulan dos subcampeonatos (1990 y 2016), ambos perdidos ante Manchester United, y sueñan con romper esa sequía histórica.

El conjunto dirigido por Oliver Glasner viene de un sólido triunfo por 3-0 ante Fulham en los cuartos de final de esta edición de la FA Cup, mostrando un rendimiento colectivo muy sólido. Sin embargo, su presente en la Premier League ha sido irregular, acumulando cuatro partidos sin victorias, aunque dejó buenas sensaciones en su reciente empate 2-2 ante el Arsenal.

En cuanto a las bajas, el Palace no podrá contar con Chadi Riad ni Cheick Doucouré, ambos marginados por lesiones de rodilla. Aunque recupera al defensor Chris Richards, quien vuelve tras cumplir suspensión, Glasner deberá ajustar su once inicial para suplir estas ausencias, en especial en la zona defensiva.

Muñoz y Lerma serán piezas claves no solo por su experiencia, sino por su capacidad para aportar equilibrio y empuje en momentos decisivos. Ambos colombianos sueñan con disputar su primera final en el fútbol inglés y dejar su huella en un partido que puede cambiar sus carreras.

Aston Villa, con sed de revancha y una larga espera por la gloria

Del otro lado estará un Aston Villa que también ve esta semifinal como una oportunidad dorada para levantar un trofeo que se les niega desde 1957. Los ‘Villanos’, dirigidos por Unai Emery, llegan con la motivación de haber eliminado a Preston North End en los cuartos de final con un contundente 3-0 y de mostrar una notable regularidad ofensiva durante la temporada.

Aunque su última actuación en Premier League terminó en derrota ante el Manchester City, el Villa mantiene una racha de 17 partidos consecutivos anotando al menos un gol en todas las competiciones. Su camino hasta aquí también incluyó victorias sobre equipos de peso como Tottenham y West Ham.

Para este encuentro crucial, el equipo de Birmingham lamenta una única baja importante: la del defensor Axel Disasi, quien no podrá jugar por haber participado en esta edición de la FA Cup con otro club. No obstante, esta ausencia no debería alterar demasiado los planes de Emery, que contará con la experiencia del arquero Emiliano ‘Dibu’ Martínez y del capitán John McGinn para liderar al equipo en Wembley.

El historial reciente entre ambos le juega en contra al Villa, que ya fue eliminado esta temporada por el Palace en la EFL Cup y cayó en la Premier League. La sed de revancha, sin embargo, será un motor adicional para un equipo que sueña con reencontrarse con la gloria.

El impacto de las bajas en cada equipo

El Crystal Palace llega condicionado por las lesiones de dos hombres importantes: el joven central Chadi Riad y el mediocampista Cheick Doucouré, ambos fuera de combate por problemas de rodilla. Estas ausencias obligarán a Glasner a reestructurar su defensa y el mediocampo, aunque la recuperación de Chris Richards representa un alivio para el técnico austríaco.

En la ofensiva, Glasner apostaría nuevamente por un tridente dinámico integrado por Jean-Philippe Mateta, Ismaila Sarr y Eberechi Eze, quienes fueron fundamentales en la goleada ante Fulham. La creatividad y velocidad de Eze será especialmente vital para romper la sólida defensa de los Villanos.

Por el lado del Aston Villa, la única baja confirmada es la de Axel Disasi, aunque el técnico español planea reforzar su equipo titular con el regreso de piezas claves como Ollie Watkins en el ataque y John McGinn en el mediocampo. También se espera que Tyrone Mings, otro experimentado en citas importantes, comande la zaga defensiva junto a Ezri Konsa.

Un duelo de técnicos especialistas en eliminatorias

Tanto Oliver Glasner como Unai Emery saben lo que es triunfar en escenarios decisivos. Glasner, campeón de la Europa League en 2022 con el Eintracht Frankfurt, ha inyectado carácter y ambición a un Palace que se anima a soñar en grande. Emery, por su parte, es un verdadero especialista en competiciones a eliminación directa, con cuatro títulos de Europa League en su haber.

Ambos entrenadores deberán demostrar su capacidad para gestionar las bajas y maximizar el rendimiento de sus planteles en un partido donde no hay margen para el error.

La semifinal de FA Cup entre Crystal Palace y Aston Villa no solo promete emociones fuertes en Wembley, sino que también pone en juego sueños largamente anhelados. Mientras los colombianos Muñoz y Lerma buscan inscribir sus nombres en la historia de su club, los Villanos intentan recuperar la grandeza perdida hace décadas. Con bajas sensibles en ambos equipos y antecedentes recientes que alimentan la rivalidad, este duelo en Londres será mucho más que un simple partido: será una batalla por la gloria eterna.