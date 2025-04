Previa Defensa y Justicia vs Vitória: Cómo llegan los equipos, análisis y más El Halcón y el conjunto brasileño se enfrentan este miércoles desde las 19.00 en Florencio Varela. Ambos equipos arrastran malos resultados y necesitan ganar para acomodarse en el Grupo A del certamen continental.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Copa Sudamericana 2025 sigue tomando temperatura y este miércoles, desde las 19.00, el Estadio Norberto “Tito” Tomaghello será escenario de un cruce clave por la segunda fecha del Grupo A: Defensa y Justicia recibirá a Vitória, en un duelo entre dos equipos que atraviesan momentos inestables y que necesitan imperiosamente sumar de a tres. Con el arbitraje del peruano Augusto Menéndez y Mariana Aquino a cargo del VAR, el partido promete intensidad y tensión desde el primer minuto.

DEFENSA BUSCA RECONSTRUIRSE EN CASA

El conjunto dirigido por Julio Vaccari no atraviesa su mejor presente futbolístico. El pasado fin de semana sufrió una dura caída 4-1 frente a Argentinos Juniors, en La Paternal, por la 12ª fecha del Torneo Apertura. El golpe no solo fue desde lo numérico, sino también anímico, en un semestre irregular donde el Halcón aún no logra hilvanar victorias consecutivas.

En la Copa Sudamericana, Defensa igualó sin goles en la primera jornada ante Cerro Largo, en el siempre difícil Estadio Centenario de Montevideo. Un resultado que dejó sensaciones divididas: si bien sumar de visitante es importante, el margen de error se achica, y este miércoles tendrá la responsabilidad de imponerse en casa para no perder pisada en un grupo parejo.

VITÓRIA, ENTRE TROPIEZOS Y EXPECTATIVAS

El conjunto brasileño tampoco llega con viento a favor. Vitória viene de perder la final del Campeonato Baiano frente a su clásico rival, Bahía, por un global de 3-1, lo que generó malestar en la hinchada y puso presión sobre el cuerpo técnico. En el inicio del Brasileirao, el equipo aún no ha conseguido sumar puntos en dos fechas disputadas, lo que agrava aún más el contexto.

En la Sudamericana, debutó con un empate 1-1 ante Universidad Católica, resultado que dejó dudas en su funcionamiento defensivo y ofensivo. Sin embargo, Vitória mostró momentos de solidez colectiva durante la Copa do Nordeste —donde terminó primero en su grupo y espera rival para cuartos de final—, lo que alimenta la esperanza de una rápida recuperación.

UN GRUPO AJUSTADO Y SIN FAVORITOS CLAROS

El Grupo A se perfila como uno de los más parejos de la actual edición de la Copa Sudamericana. Con empates en la primera fecha y equipos con altibajos marcados, la victoria de este miércoles podría marcar un punto de inflexión para ambos. Tanto Defensa como Vitória necesitan encontrar respuestas futbolísticas y emocionales, y el duelo en Florencio Varela será un verdadero termómetro para medir quién está más preparado para seguir en carrera.