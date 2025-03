Your browser doesn’t support HTML5 audio

El próximo jueves 13 de marzo, el Deutsche Bank Park de Frankfurt será el escenario de un enfrentamiento crucial en los octavos de final de la UEFA Europa League. El Eintracht Frankfurt y el Ajax de Ámsterdam definirán quién avanza a la siguiente ronda en un duelo cargado de historia y tensión.

En la ida, disputada en el Johan Cruyff Arena, el conjunto alemán logró imponerse 2-1, dándole una leve ventaja en el marcador global. Sin embargo, su floja racha en la Bundesliga, con tres derrotas consecutivas, genera incertidumbre sobre su rendimiento. Enfrente estará un Ajax que, aunque no atraviesa su mejor momento, confía en su jerarquía europea para intentar revertir la eliminatoria.

El equipo dirigido por Dino Toppmöller llegaba al duelo de ida con un panorama preocupante tras duras derrotas ante Bayer Leverkusen y Bayern Múnich. Y el inicio en Ámsterdam no fue alentador: Brian Brobbey estrelló un remate en el poste en los primeros minutos y, poco después, abrió el marcador con un cabezazo que dejó en evidencia la fragilidad defensiva alemana.

Sin embargo, aquel golpe despertó a un Eintracht que reaccionó con intensidad. El veterano portero del Ajax, Remko Pasveer, resistió las embestidas germanas hasta que una lesión en la ingle lo obligó a abandonar el campo a los 24 minutos, dejando su lugar a Jay Gorter, de 24 años.

A partir de ahí, Frankfurt aprovechó sus oportunidades: un desafortunado desvío en un cabezazo de Brobbey derivó en el empate, y poco después del descanso, un disparo a quemarropa selló la remontada. Los goles de Larsson y Skiri le dieron a los alemanes un triunfo que los deja bien posicionados, aunque su falta de regularidad sigue siendo una incógnita de cara al choque de vuelta.

El conjunto neerlandés, bajo las órdenes de Francesco Farioli, no tiene preocupaciones en su liga doméstica, ya que lidera con ocho puntos de ventaja. Sin embargo, la seguidilla de partidos y las lesiones han complicado su planificación.

A la baja de Pasveer, se sumó la de Bertrand Traoré, quien abandonó el encuentro de ida con molestias, aunque pudo regresar en la última jornada de la Eredivisie, donde Ajax venció 1-0 al Zwolle con un equipo alternativo. Además, Brian Brobbey, autor del gol en la ida, salió lesionado a los 15 minutos, sembrando dudas sobre su presencia en la vuelta.

Más allá de las dificultades, el club neerlandés sabe que necesita al menos un gol en Frankfurt para mantener viva la esperanza de clasificación. Un dato curioso es que el Ajax está a solo un tanto de alcanzar los 100 goles en la historia de la Europa League, por lo que marcar en este partido tendría un doble significado para los de Ámsterdam.

Este encuentro tiene un condimento especial en el plano histórico: será la primera vez que el Eintracht Frankfurt reciba a un equipo neerlandés en un torneo europeo desde la temporada 1980/81, cuando venció al Utrecht. Por su parte, el Ajax no ha tenido buenos recuerdos recientes en suelo alemán, ganando solo uno de sus últimos cinco partidos en este país.

Además, Eintracht mantiene un dato alentador para sus aficionados: aún no ha perdido en casa en la actual temporada europea, un factor que puede jugar a su favor en este decisivo compromiso.

All to play for ❌❌❌#UEL #fraaja pic.twitter.com/4EmMADBaci

— AFC Ajax (@AFCAjax) March 13, 2025