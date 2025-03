Your browser doesn’t support HTML5 audio

La selección de Escocia dio un paso crucial en su camino hacia la máxima categoría de la Liga de Naciones de la UEFA tras imponerse por la mínima diferencia (1-0) en el partido de ida ante Grecia. Sin embargo, el resultado no reflejó con precisión el desarrollo del encuentro, ya que el equipo helénico dominó varios aspectos del juego pero no logró capitalizar sus oportunidades.

Ahora, ambas selecciones se preparan para un duelo de vuelta que promete ser intenso, con los escoceses defendiendo su ventaja y los griegos buscando redención.

A pesar de haber sido superado en la posesión (42% frente al 58% de Grecia) y en intentos de gol (8 remates contra 24 del rival), Escocia fue más efectiva. El único tanto del encuentro llegó desde el punto penal, luego de una falta cometida por Lazaros Rota sobre Scott McTominay dentro del área.

El propio McTominay fue el encargado de ejecutar la pena máxima y lo hizo con frialdad: engañó al portero y colocó el balón en el ángulo opuesto, asegurando la victoria para los escoceses.

Sin embargo, más allá del gol, el equipo dirigido por Steve Clarke se vio replegado durante largos tramos del partido y tuvo dificultades para contener los ataques griegos. De cara al partido de vuelta, necesitarán mejorar en la circulación del balón y ser más sólidos en defensa si quieren sellar su pase sin sobresaltos.

We host Greece at the National Stadium tonight 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

🆚 Scotland v Greece

🏆 UEFA Nations League Play-Off

⏰ 5pm

🏟️ Hampden Park

📺 Live on @BBCScotland & @BBCiPlayer

➡️ Preview: https://t.co/9Q6kwVGvO0#SCOGRE pic.twitter.com/QrZ7a7Q2t7

— Scotland National Team (@ScotlandNT) March 23, 2025