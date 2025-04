Este sábado a las 12:30 (hora local), Everton y Arsenal se enfrentarán por la jornada 31 de la Premier League en un choque que refleja dos realidades bien distintas. Por un lado, los de Liverpool intentan evitar el abismo del descenso; por el otro, los Gunners siguen a paso firme en la carrera por el título.

On to the next one. 👊 pic.twitter.com/kRep1wFG1S

— Everton (@Everton) April 3, 2025