Este miércoles 12 de febrero de 2025, Everton y Liverpool protagonizarán el último Derbi de Merseyside en el mítico estadio Goodison Park, cerrando la fecha 15 de la Premier League. Para el Everton, será una oportunidad de oro para extender su buena racha y alejarse de la zona de descenso, mientras que los Reds buscarán estirar su ventaja sobre el Arsenal y afianzar su liderazgo en la tabla.

El Liverpool, dirigido por Arne Slot, llega a este clásico en un momento excepcional. Con 56 puntos, es el líder indiscutido del torneo, superando por seis unidades al Arsenal. Los Reds vienen de vencer al Bournemouth por 2-0, manteniendo una solidez defensiva y una efectividad en ataque que los ha caracterizado durante toda la temporada.

Una victoria en Goodison Park significaría ampliar su ventaja a nueve puntos sobre su escolta, lo que sería un paso clave en la carrera por conquistar su ansiado título de Premier League. Además, el colombiano Luis Díaz y el argentino Alexis Mac Allister serán figuras a seguir en un duelo con gran expectativa en Sudamérica.

El Everton, por su parte, ha mostrado signos de recuperación en las últimas semanas. Actualmente en la decimosexta posición con 26 puntos, el conjunto dirigido por Sean Dyche viene de tres victorias consecutivas, incluida una contundente goleada 4-0 ante el Leicester City.

Este derbi no solo representa una oportunidad para sumar puntos vitales en su lucha por escapar del descenso, sino también el cierre de una era. Será el último clásico que se dispute en Goodison Park, ya que el Everton se trasladará la próxima temporada al nuevo estadio en Bramley Moore Dock. La motivación será máxima para despedir su antiguo hogar con una victoria sobre su eterno rival.

En los últimos enfrentamientos, el Liverpool ha mantenido una leve superioridad sobre el Everton. Sin embargo, los derbis siempre son encuentros impredecibles y cargados de emociones.

