Este sábado 15 de marzo, Everton y West Ham United se medirán en un encuentro correspondiente a la fecha 29 de la Premier League. El partido se disputará en Goodison Park a partir de las 10:00 horas (hora local) y contará con el arbitraje de Darren Bond.

Ambos equipos llegan con un presente inestable y con la urgencia de reencontrarse con la victoria. Mientras los Toffees vienen de igualar en la última jornada, los Hammers sufrieron una derrota y buscarán reponerse en condición de visitante.

El conjunto dirigido por Sean Dyche suma una racha irregular en sus últimos encuentros. En la jornada anterior, Everton rescató un empate 1-1 ante Wolverhampton, un resultado que evidenció sus dificultades para cerrar los partidos.

En sus últimos cuatro compromisos, el equipo de Liverpool logró una victoria y tres empates, pero ha mostrado fragilidades defensivas al recibir siete goles en ese lapso. Pese a ello, ha sabido responder en ataque con ocho tantos convertidos, aunque sin la contundencia necesaria para sellar triunfos.

Por su parte, el equipo de David Moyes no atraviesa su mejor momento y viene de caer por 0-1 ante Newcastle en un partido donde le costó generar peligro. En sus últimos cuatro encuentros en la Premier, West Ham ha alternado dos victorias y dos derrotas, mostrando inconsistencias en su juego.

A pesar de su rendimiento irregular, el equipo londinense ha mantenido cierto equilibrio en defensa, con cuatro goles a favor y cuatro en contra en sus más recientes presentaciones. Sin embargo, necesita mayor efectividad en el área rival para poder aspirar a un resultado positivo en Goodison Park.

En los últimos enfrentamientos directos, la paridad ha sido la tónica dominante. Everton y West Ham han sumado dos victorias cada uno y un empate en sus últimos cinco cruces, lo que anticipa un partido de fuerzas equilibradas.

El antecedente más reciente entre ambos se remonta al 9 de noviembre de 2024, cuando igualaron sin goles en un partido disputado en el London Stadium.

Tanto Everton como West Ham suman 33 puntos en el campeonato, aunque los Toffees ocupan la posición 15, mientras que los Hammers se encuentran un escalón más abajo, en el puesto 16.

Ambos equipos saben que un triunfo les permitiría tomar distancia de la zona de descenso y acercarse a la parte media de la tabla, mientras que una derrota podría comprometer seriamente su permanencia en la categoría.

