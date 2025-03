Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Feyenoord y el Inter de Milán se preparan para un enfrentamiento trascendental en el que ambos equipos llegan con dificultades, pero con la firme intención de imponerse en la eliminatoria. Mientras el conjunto neerlandés sigue adaptándose al estilo de su nuevo entrenador, el cuadro italiano enfrenta problemas en su plantilla debido a múltiples ausencias.

El partido promete ser un choque de ajedrez táctico entre un Feyenoord que busca consolidarse bajo el liderazgo de Robin van Persie y un Inter que, pese a las bajas, no renuncia a su objetivo de avanzar a los cuartos de final.

What #UCL nights are about ♥️ pic.twitter.com/PUhiZh9FPS

— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) March 4, 2025