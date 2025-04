Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Fiorentina, de la mano de Raffaele Palladino, quiere seguir haciendo historia en la UEFA Conference League. Este jueves, desde las 13:45 (hora de República Dominicana), recibirá al NK Celje de Eslovenia en el estadio Artemio Franchi de Florencia, con la misión de defender la victoria 2-1 obtenida en la ida y avanzar a las semifinales del torneo continental por tercera temporada consecutiva.

El encuentro podrá verse en vivo a través de Disney+ Premium, mientras que el minuto a minuto y las reacciones estarán disponibles en el sitio de TyC Sports. Será un partido que, más allá del favoritismo del conjunto italiano, no deja margen para la relajación.

En el duelo disputado en Eslovenia, la Fiorentina mostró su jerarquía y se llevó el triunfo por 2-1, con goles de Luca Ranieri y Rolando Mandragora, quien además fue la gran figura del encuentro y convirtió desde el punto penal. El único lamento del equipo de Palladino fue el gol concedido en el tramo final del partido, lo que dejó abierta la serie y obliga a mantener máxima atención en la vuelta.

“Estuvimos a la altura, pero nos faltó inteligencia para cerrar el partido. Cuando íbamos 2-0 debimos manejar mejor el ritmo”, admitió el entrenador, que viene preparando este partido con especial meticulosidad: analizó 12 partidos de Celje antes del cruce inicial.

El mediocampista italiano Rolando Mandragora atraviesa su mejor momento desde que llegó a Florencia. Además de ser clave en la ida, se convirtió en el jugador con más partidos europeos en la historia del club (34), superando al histórico Nenad Tomovic. Su nivel genera incluso rumores de una próxima convocatoria a la selección nacional, y su influencia dentro y fuera de la cancha es incuestionable.

“Mandragora es nuestro líder. Incluso cuando no juega, se hace sentir. Está en una temporada extraordinaria y se lo merece”, señaló Palladino.

Desde lo anímico, el equipo llega fuerte. El presidente Rocco Commisso no dudó en elogiar el rendimiento tras el primer partido, destacando nombres como David De Gea —clave en la portería— y Folorunsho, una de las revelaciones de la temporada. “Pudimos haber ganado 2-0, pero 2-1 sigue siendo un buen resultado. En casa tenemos la oportunidad de definir y mostrar nuevamente nuestro carácter”, afirmó el dirigente, que vio el encuentro junto a los hinchas en Viola Park.

La Fiorentina viene de igualar sin goles frente al Parma por la Serie A, resultado que generó críticas por la falta de contundencia. Sin embargo, el cuerpo técnico lo tomó como un análisis útil de cara al encuentro de vuelta.

“Jugamos un fútbol equilibrado, pero necesitamos ser más pacientes ante rivales que se cierran atrás. En Europa el margen de error es mínimo. Tenemos dos o tres variantes tácticas preparadas para este partido, y decidiremos según el desarrollo”, anticipó Palladino.

En cuanto al plantel, no estarán los suspendidos ni los no registrados, y solo Colpani seguirá fuera por lesión. Los laterales Robin Gosens y Fabiano Parisi estarán disponibles.

Del otro lado, el entrenador Albert Riera se aferra a la ilusión de lograr una gesta histórica. El DT español, con un discurso relajado pero desafiante, comparó el enfrentamiento con una cita romántica: “Jugar contra la Fiorentina es como salir a tomar un café con tu primera novia. Te da mariposas. Ya nos conocen, y eso nos da una ventaja: no tenemos nada que perder”.

Riera insistió en que, pase lo que pase, su equipo jugará “como si el marcador fuera 0-0”, manteniendo la intensidad sin importar si están arriba o abajo en el resultado.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas. Palladino respondió de inmediato: “Las palabras de Riera nos motivan. Sabemos que será duro, pero estamos preparados”.

Zadnje tri domače tekme v PLT:

⚽️ 90+5' vs Mura

⚽️ 90+3' vs Nafta

⚽️ 90+3' vs Primorje

Nikoli ne odpišite Grofov! 👑 pic.twitter.com/RaLyoRwYMA

— NK Celje (@NKCelje) April 13, 2025