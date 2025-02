La Copa de Campeones de la Concacaf vuelve a la acción, y el Monterrey inicia su camino este miércoles 5 de febrero ante el Forge FC de Canadá. El Tim Hortons Field será testigo de un duelo donde los regiomontanos buscarán imponerse y avanzar a los octavos de final del certamen continental.

El cuadro dirigido por Martín Demichelis llega motivado tras conseguir su primera victoria en la Liga MX, venciendo 1-0 al Necaxa en la jornada 5 del Clausura 2025. Con cinco títulos en la Concachampions, los Rayados tienen la firme convicción de conquistar su sexto campeonato y colocarse junto a Cruz Azul y Pachuca como los equipos con más conquistas en la historia del certamen, solo por detrás de las Águilas del América (siete).

El antecedente inmediato del Monterrey en la Concachampions data de menos de un año, cuando cayeron en semifinales ante el Columbus Crew. Ahora, la “Pandilla” quiere revertir ese sabor amargo y demostrar por qué es uno de los clubes más importantes del continente.

El Forge FC se presenta a su tercera participación en el torneo de clubes más importante de la región. Fundado en 2017 y debutando en la Liga Premier de Canadá en 2019, el equipo de Hamilton se ha consolidado como el dominador del fútbol canadiense con cuatro títulos de cinco posibles.

En su primera aparición en la Concachampions en 2022, enfrentaron a Cruz Azul en octavos de final, cayendo en ambos encuentros (0-1 y 3-1). Dos años después, en 2024, fueron eliminados por las Chivas de Guadalajara en la primera ronda.

Our 2025 @Concacaf journey begins today ⚽️

Join us for our Round One, Leg One matchup against @rayados in the @thechampions!

🎟 | https://t.co/nndNMx2Iyi pic.twitter.com/91d3F0PkG0

— Forge FC (@ForgeFCHamilton) February 5, 2025