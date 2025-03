Previa Francia vs Croacia: Cómo llegan los equipos, declaraciones y más 'Les Bleus' necesitan un partido perfecto en el Stade de France para mantenerse con vida en la UEFA Nations League.

Un revés inesperado en Split

El 2-0 sufrido en la ida ante Croacia fue un mazazo para la selección francesa y para su afición. Lo que se esperaba como una dura batalla se convirtió en un partido donde ‘Les Bleus’ quedaron muy lejos de su mejor versión. Ahora, la selección de Didier Deschamps se ve obligada a remontar en el Stade de France si quiere mantener sus aspiraciones de alcanzar la Final Four de la UEFA Nations League.

El técnico galo no dudó en hacer autocrítica tras el tropiezo en Split. “No hubo muchas cosas que me gustaran. Croacia estuvo muy organizada. Nuestro planteamiento no fue bueno y un rival de calidad nos castigó. Todo empezó con una primera parte llena de errores, y luego el cansancio nos pasó factura. Necesitamos mejorar en todos los aspectos del partido y haré algunos cambios el domingo”, declaró Deschamps en la previa.

Deschamps prepara cambios y busca soluciones

Uno de los problemas de Francia en la ida fue la falta de fluidez en ataque. La dupla formada por Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé no logró marcar la diferencia, en parte por la gran actuación del portero croata Dominik Livakovic. Ante esta situación, Deschamps ya planea ajustes en su once inicial.

Uno de los cambios más probables es la inclusión de Bradley Barcola en lugar de Randal Kolo Muani. Además, nombres como Dayot Upamecano y Manu Koné podrían tener su oportunidad desde el inicio, buscando solidez en defensa y mayor equilibrio en el mediocampo.

La sequía de Mbappé: ¿preocupación o simple estadística?

Si hay un nombre que acaparará todas las miradas en París, es el de Kylian Mbappé. El delantero regresa a la ciudad donde se consolidó como estrella mundial, pero lo hace con una racha poco habitual: lleva seis partidos consecutivos sin marcar con la camiseta de la selección francesa.

Sin embargo, esta sequía no es motivo de alarma en el entorno de ‘Les Bleus’. Mbappé, tercer máximo goleador histórico de Francia con 48 tantos, ya ha pasado por baches similares en el pasado. Antes del Mundial de 2018 y durante la Eurocopa de 2021 atravesó periodos sin marcar, pero siempre encontró el camino del gol en los momentos clave.

En la ida contra Croacia, Mbappé tuvo varias oportunidades claras, pero se topó con un inconmensurable Livakovic. Ahora, en el Stade de France, tendrá una nueva oportunidad para acabar con su sequía y liderar a su equipo hacia la remontada.

Un duelo con sabor a Final Four

La tensión en este encuentro será máxima, no solo por lo que está en juego para Francia, sino también porque el ganador de esta eliminatoria podría convertirse en el rival de España en la fase final del torneo.

Con la presión de su afición y la obligación de dar una imagen mucho más convincente, Francia saldrá al campo con la necesidad de mostrar su mejor versión. Una remontada les daría un billete a la siguiente fase, mientras que una eliminación supondría un golpe duro para Deschamps y su proyecto. La noche del domingo en el Stade de France promete ser electrizante.