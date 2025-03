El Municipal Montilivi será el escenario de un enfrentamiento crucial este sábado, cuando Girona y Celta se vean las caras en la jornada 26 de LaLiga. El partido, que dará inicio a las 14:00 (hora local), enfrenta a dos equipos que necesitan sumar para afianzarse en la tabla y alejarse de cualquier amenaza en la clasificación.

El conjunto dirigido por Míchel viene de sufrir una dura derrota frente al Real Madrid por 2-0 en la fecha anterior, un golpe que intentará dejar atrás rápidamente. A lo largo de la temporada, Girona ha mostrado altibajos, acumulando nueve victorias en 25 encuentros, con un saldo de 32 goles a favor y 37 en contra.

Si bien han tenido un desempeño aceptable como locales, con seis victorias en 12 partidos en Montilivi, también han mostrado ciertas vulnerabilidades, registrando cinco derrotas en su estadio. Este será un aspecto a mejorar si quieren frenar a un Celta que llega motivado.

El equipo gallego aterriza en Girona con la moral en alto tras su victoria por 1-0 ante Osasuna en la última jornada, gracias a un solitario gol de su capitán y referente, Iago Aspas. Esta victoria fue clave para el Celta, que intenta consolidarse en la mitad de la tabla y aspirar a posiciones más ambiciosas.

Con nueve victorias en 25 encuentros, el conjunto celeste ha demostrado capacidad ofensiva con 36 tantos convertidos, aunque su defensa sigue siendo un punto débil con 38 goles encajados. Sin embargo, su rendimiento fuera de casa deja dudas: solo han conseguido una victoria en 12 partidos como visitantes, perdiendo en ocho de esas salidas.

Los antecedentes entre ambos equipos en el Municipal Montilivi favorecen a Girona, que ha conseguido tres victorias y una derrota en los últimos enfrentamientos en su estadio. En el choque más reciente entre ambos, disputado en septiembre de 2024, igualaron 1-1 en un duelo parejo.

En cuanto a la clasificación, la diferencia entre ambos es mínima. Celta llega a este partido en la décima posición con 32 puntos, mientras que Girona ocupa el decimotercer lugar con 31 unidades. Un triunfo para cualquiera de los dos significaría un impulso clave en sus aspiraciones de cara al tramo final de la temporada.

Oh when the Celts,

go marchin' in 🎶 pic.twitter.com/A1jLJ9m5bK

— RC Celta English (@RCCeltaEN) February 28, 2025