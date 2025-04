Inter Miami regresa este domingo a la MLS con el objetivo de seguir brillando ante su gente. Tras una ajustada derrota 0-1 en la Champions Cup, el equipo de Lionel Messi quiere reencontrarse con la victoria enfrentando al golpeado Toronto FC, que no sabe lo que es ganar en lo que va de temporada. El duelo arranca a las 20:30 (hora de República Dominicana) y se verá por Apple TV (MLS Season Pass) y TNT Sports en Latinoamérica.

