Atlético Nacional continúa su travesía continental en la Conmebol Libertadores con un desafío mayúsculo: visitar al Internacional de Porto Alegre, actual líder del Brasileirao, en el mítico estadio Beira Río. El duelo, correspondiente a la segunda jornada del Grupo F, se jugará este jueves 10 de abril a las 17:00 (hora colombiana) y será transmitido en vivo por Disney+ en Sudamérica. Con la confianza alta tras una contundente victoria en el debut ante Nacional de Uruguay, el cuadro paisa se enfrentará a una verdadera prueba de carácter en territorio brasileño.

El estreno de Atlético Nacional en esta edición de la Copa Libertadores no pudo haber sido mejor. Con un fútbol dinámico, contundente y vertical, superó ampliamente a Nacional en Montevideo por 3-0 y se posicionó como líder parcial del Grupo F. La gran figura de aquella noche fue el extremo Marino Hinestroza, quien marcó un gol y repartió dos asistencias, validando su convocatoria a la Selección Colombia y consolidándose como el jugador más determinante del fútbol cafetero en la actualidad.

El buen inicio continental no fue casualidad. Javier Gandolfi encontró variantes tácticas que potenciaron a su equipo, especialmente en ataque, apostando por transiciones rápidas y juego por bandas. Ahora, el reto será ratificar ese funcionamiento en un contexto más exigente, frente a un rival que domina su liga doméstica y se hace fuerte en casa.

El conjunto dirigido por Roger Machado llega con el envión anímico de haber goleado 3-0 a Cruzeiro, resultado que le permitió compartir el liderato del campeonato brasileño junto a Corinthians. En dos fechas acumula cuatro puntos, con un balance de cuatro goles a favor y apenas uno en contra. Su defensa, encabezada por el argentino Alexandro Bernabei, ha sido eficaz tanto en la contención como en la proyección ofensiva, con el lateral convirtiéndose en uno de los máximos asistentes del torneo local.

Pero el principal foco de peligro del cuadro gaucho está en su delantera. El ecuatoriano Enner Valencia ha sido ratificado como centrodelantero titular por su entrenador, quien destacó su capacidad para imponerse físicamente en el área rival. Si bien Rafael Santos Borré es una alternativa de peso, Valencia parte con ventaja por su presente más estable.

